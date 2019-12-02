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大學野雞化 李家同：不能只罰大學 學生素質差是關鍵

2019-12-02 09:35聯合報 記者馮靖惠／台北即時報導

中州科技大學機械工程系碩士班部分畢業論文疑似與專業不符，出現命理、夜市等題目，被教團指「大學自主淪野雞化」。教育部技職司調查後發現，該所違規嚴重，將命109學年起停招。對此，清華大學榮譽教授李家同表示，教育部不應只懲罰大學，而是應該關注整體學生的程度太差；私校工會則呼籲教育部，進一步針對各校進行普查，要求各校落實教學品保機制，並針對指導教授提出懲處辦法，遏止歪風。

李家同表示，會發生這種事情，在於學生的程度一直往下降，而且是當初廣設大學後可以想像、預料得到的結果。現在很多國小、國中生程度就已經很差了，現在國二的學生連12乘以18都可以算錯成108，而且這些程度還差的學生，還是可以上大學。

「不能等到事情發生了，教育部才出來管」。李家同表示，這不只是一間學校的問題，而是很多大學生的程度都已經不行了，這不能怪大學，現在大學這麼多，「當然是能收一個就收一個」。

李家同表示，大學教授當然希望能將學生教好，但是學生程度不好，大學教授只能束手無策。教育部不應該只懲罰大學，而是應該關注整體學生的程度問題。任何教育界的不良現象，政府都要負一些責任，如果當年沒有教改，不會發生這種事情的。

私校工會理事長尤榮輝說，中州機械所碩士論文嚴重不符系所教學目標及核心能力的問題已存在多年，顯示校務評鑑、系所評鑑，以及教學品保機制廢弛，根本沒有發揮警示和改善的效果。呼籲教育部除將中州機械所提報私校諮詢會議停招外，也應調查該校近幾年如何通過校務、系所評鑑及教學品保查核，其中是否有虛應故事或甚至造假的情形。

尤榮輝表示，據工會抽查許多大學的博碩士論文，類似中州機械所論文偏離系所教學目標，或畢業論文主題與指導教師專業領域不符的情形不算少數。期待教育部能進一步針對各校進行普查，同時要求各校落實教學品保機制，並針對指導教授提出懲處辦法，才能遏止這種違反教育良心和學術專業的歪風。

尤榮輝說，教育是良心事業，論文主題是否符合系所教學目標或符合教師專業，指導教授本身應該很清楚。期待大專教師能自律，秉持教育良心和學術專業來指導學生論文，而不是為了招生或為了讓學生容易取得學位而放棄專業和學術良知，這種作法讓學校淪為販賣文憑的學店，反而破壞學校聲譽而加速被淘汱。

尤榮輝表示，私校招生困難，部分是因為社會對私校辦學失去信心，少數私校的不當行為更惡化整體私校形象。建議私立大專校院相關協會建立學校間彼此監督或相互提醒機制，避免「一顆老鼠屎壞了一鍋粥」的情形一再發生，讓私校招生雪上加霜。

中興大學特聘教授武東星說，目前正在進行的108學年度科技大學校務評鑑，技職司有要求每個學校都要填一張最近一次校內各系所自我評鑑辦理情形確認表，給評鑑委員做「教學品保」項目的查核。但他認為，根本不需要等到五至六年才做一次校務評鑑，除了新開辦的學系（所、學位學程）第一年外，都應辦理自我評鑑並送第三單位認定通過，或是委託國內外專業機構辦理，這才是一個自我課責的高等教育。此外，教育部每年核准招生總量時，也應一併檢核，才能釜底抽薪。

中州科大機械與自動化工程系工程技術碩士班，有畢業論文研究夜市服務場景。圖為夜市示...
中州科大機械與自動化工程系工程技術碩士班，有畢業論文研究夜市服務場景。圖為夜市示意圖。 本報資料照片
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教育部李家同

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