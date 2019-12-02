獨／科大機械所論文寫命理、夜市 教育部：太嚴重命停招

2019-12-02 09:24 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ／台北即時報導



中州科大碩士班，被指部分畢業論文疑似與專業不符，出現命理、夜市等題目。圖為中州科大，非新聞當事人。 本報資料照片 分享 facebook

本報日前獨家揭露，中州科技大學機械工程系碩士班部分畢業論文疑似與專業不符，出現命理、夜市、教師幽默感教學、社區志工滿意度等題目。此案近日有了最新進展，教育部技職司長楊玉惠表示，教育部已請相關領域老師檢視，發現該所碩論不符該研究所教學目標及核心能力，「確實很嚴重」，將命該所109學年度起停招。

中州科大公共關係與校友發展中心主任龐志龍則說，據他了解，機械所已經自行決定停招，並將上文給教育部，後續也會配合教育部，一一檢視該所畢業碩論的情況並且報部。

中州科大機械與自動化工程系所屬的工程技術碩士班的碩士畢業論文約六成與工程技術並無直接關係，例如命理與地理對企業經營成效影響；探討顧客價值、服務接觸對再宿意願之影響-以宜蘭地區民宿為例；幽默感、專業認同與創意教學之關係探討-以彰化縣立國中教師為例；觀光夜市的服務場景、體驗價值、幸福感與行為意圖關係研究等等，明顯與系所教學目標與專業不符。

楊玉惠說，中州科大機械所碩士論文的案子，初步檢視確實有不符該研究所教學目標及核心能力，已函請學校要逐筆檢視查核後報部。

至於未來該如何防範？楊玉惠表示，這是指導教授的問題，教育部會請學校教評會去討論未來該如何預防類似情事再度發生，也會通函各校，指導教授要負起把關原則。