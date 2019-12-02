用閩、客語上課 教育部推動「全本土語言教學」

2019-12-02 05:19 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ／即時報導



三年後國、高中生比照國小學生，必修一門國家語言(本土語文)，外界憂心學習效果不彰。教育部師資培育及藝術教育司司長鄭淵全透露，籌備中的本土語文師資職前教育課程，也將仿照「全英語教學師資培育實施計畫」，讓本土語文老師可以本土語言教授各學科，讓本土語言融入學生生活之中，而非只是一門語言課。

立法院於上周三讀通過「師資培育法」修正案，讓本土語文師資的培育有明確法源依據。鄭淵全表示，預計明年正式啟動本土語文師資職前培育，目前已協調師資培育大學辦理閩、客語師資培育相關課程。

教育部師資藝教司科長周佩君表示，目前規劃的本土語文師資主要有三種管道：職前培育、教師在職進修第二專長與學士後專班。以現階段大量支援國小的本土語文教學支援工作人員為例，未來可透過為期兩年的學士後教育學分班，取得正式教師資格，成為專職的本土語言教師。

不過，此類教支工作人員，必須擁有一定的年資條件才能取得認證；此一學士後教育學分班，可利用夜間或假日修課，不影響教支人員在學校上課。周佩君說，這些條件還必須等待師資培育審議會審議通過，預計明年公布。

現階段的國小本土語言教學，一周僅上一堂課，學生出了教室就不講，多年來被認為效果有限。鄭淵全表示，未來本土語言教學延伸到國、高中，教育部也正和負責培育師資的大學研議，在大學開設的本土語文師資課程中，加入「全本土語言教學」模組，讓教師可以使用本土語言教授各學科。

目前教育部規劃的師資培育以閩、客語為主。鄭淵全表示，教育部正與客委會協調，希望未來以客語為主要通行語地區的學校，進用師資時，以擁有客語教學認證的老師為優先。他舉例，此類學校擁有大量客家學生，若徵得學生與家長同意，本土語言教師便可用客語教授其他學科，如歷史、地理或數學，讓客語教學融入學生的日常。