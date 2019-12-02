親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
教育者有話說
大學考招
文教新訊
大學研究所
技職教育
中小學
國家考試
升大學甄選攻略
升學情報站
新知學習
觀點評論

用閩、客語上課 教育部推動「全本土語言教學」

2019-12-02 05:19聯合報 記者陳宛茜／即時報導

三年後國、高中生比照國小學生，必修一門國家語言(本土語文)，外界憂心學習效果不彰。教育部師資培育及藝術教育司司長鄭淵全透露，籌備中的本土語文師資職前教育課程，也將仿照「全英語教學師資培育實施計畫」，讓本土語文老師可以本土語言教授各學科，讓本土語言融入學生生活之中，而非只是一門語言課。

立法院於上周三讀通過「師資培育法」修正案，讓本土語文師資的培育有明確法源依據。鄭淵全表示，預計明年正式啟動本土語文師資職前培育，目前已協調師資培育大學辦理閩、客語師資培育相關課程。

教育部師資藝教司科長周佩君表示，目前規劃的本土語文師資主要有三種管道：職前培育、教師在職進修第二專長與學士後專班。以現階段大量支援國小的本土語文教學支援工作人員為例，未來可透過為期兩年的學士後教育學分班，取得正式教師資格，成為專職的本土語言教師。

不過，此類教支工作人員，必須擁有一定的年資條件才能取得認證；此一學士後教育學分班，可利用夜間或假日修課，不影響教支人員在學校上課。周佩君說，這些條件還必須等待師資培育審議會審議通過，預計明年公布。

現階段的國小本土語言教學，一周僅上一堂課，學生出了教室就不講，多年來被認為效果有限。鄭淵全表示，未來本土語言教學延伸到國、高中，教育部也正和負責培育師資的大學研議，在大學開設的本土語文師資課程中，加入「全本土語言教學」模組，讓教師可以使用本土語言教授各學科。

目前教育部規劃的師資培育以閩、客語為主。鄭淵全表示，教育部正與客委會協調，希望未來以客語為主要通行語地區的學校，進用師資時，以擁有客語教學認證的老師為優先。他舉例，此類學校擁有大量客家學生，若徵得學生與家長同意，本土語言教師便可用客語教授其他學科，如歷史、地理或數學，讓客語教學融入學生的日常。

此外，因應新課綱的修正，國教署上周也修正「國民中小學本土語言指導員設置要點」，將「本土語言指導員」改名為「本土語文指導員」，增訂評核方式，並要求指導員協助直轄縣、市撰寫本土教育整體推動方案。國教署組長武曉霞指出，目前此一本土語文指導員的員額仍按照舊制，各縣市教育局（處）轄區內學校校數於一百校以下者置一人，每多一百校便多設置一人，未來還會再依據需求評估人力。

教育部。本報資料照片
教育部。本報資料照片
分享

國家語言客語教育部

相關新聞

了解108新課綱 立委參選人邀教部與家長面對面溝通

2019-12-01 19:52

期末考與大選撞期 教部多次發函提醒大學「喬」時間

2019-12-01 18:49

私校師將有資遣費 私教工會肯定：先求有再求好

2019-12-01 14:23

地方美學為何越來越糟？ 他道出真相

2019-12-01 11:23

天冷了！ 教部呼籲校外租屋學生 防範一氧化碳中毒

2019-12-01 10:40

打臉韓國瑜「送大學生出國」 教部送540名學生新南向

2019-11-30 22:12

雙語國家政策關鍵 已有267人修雙語師培學程

2019-11-30 13:36

學堂焦點／國中生動起來！免試入學多數縣市明年採計體適能

2019-11-30 13:26

家長漏夜排隊卡位報名補習班 今年改時間仍清晨5點排隊

2019-11-29 22:09

學生交通事故多！交安觀念納教育課程 2022年上路

2019-11-29 20:07

出國念書不一定要花大錢！高中拚出好成績、拿獎學金圓留學夢

2019-11-29 16:21

國教盟：自主學習成果列多元表現 家長易擔憂

2019-11-29 14:39

私校師有資遣費 工會肯定 私校盼金援

2019-11-28 23:44

私校師將有資遣費 最多6個月

2019-11-28 23:40

台師大表演所臉書宣告獨立 所長：不想當二等公民

2019-11-28 21:12

教部補助32.5%！私校資遣教師擬最多發6個月資遣費

2019-11-28 18:57

私校師資遣應否發資遣費 勞資沒共識都要政府負責

2019-11-28 15:56

釋字784是在哈囉？學生的訴訟權 不會讓教師不知道怎麼教

2019-11-28 15:49

資遣私校師 需給資遣費

2019-11-28 14:22

私校師資遣費 協進會批干預自治

2019-11-28 14:20

弘光科大獲頒企業永續金獎 落實大學社會責任

2019-11-28 12:48

影／公教年金21年後恐破產 中青世代教師嘆「晚投胎」

2019-11-28 11:51

教育部擬要求加發資遣費 私校：政府應全額補助

2019-11-28 09:44

獨／私校師資遣費草案最高發六個月 教部今開會

2019-11-28 08:08

高職師免每6年到業界研習半年 初審通過

2019-11-28 00:05

張老師調查／兩岸四地青年職涯選擇 都受升學影響

2019-11-27 23:41

史上最多「直播主」與偏鄉學童年度聚會 郭書瑤、江宏恩等現身鼓勵

2019-11-27 18:37

業界研習規定取消 高職師：政府不編預算、已流形式

2019-11-27 18:26

教育部設置「赴陸交流登錄平台」 須提前報備

2019-11-27 17:17

台南古蹟全國最多？金車調查：多數青少年答錯了

2019-11-27 16:05

網友怒了！學生想當外送員 高中師發文憂台灣未來

2019-11-27 15:09

新竹縣12家幼兒園違法 超收、無教保資格為常因

2019-11-27 13:33

五股也有國家級濕地？ 教育局出泰五林文史生態專書

2019-11-27 12:02

技職法修正初審通過 高職師教六年不必到業界實習半年

2019-11-27 10:16

原住民族語文競賽轉播出包成家長遺憾 教團批落漆柯P

2019-11-27 10:12

新住民配偶列特種生 免考升學考

2019-11-27 00:23

港生最快下周來台就讀 台大盼師生理解支持

2019-11-27 00:12

師培法修正案今三讀 增本土語言師資培育管道

2019-11-26 17:33

教部祭誘因穩定偏鄉師資 校長：還需觀察

2019-11-26 14:35
看更多

熱門文章

期末考與大選撞期 教部多次發函提醒大學「喬」時間

2019-12-01 18:49

地方美學為何越來越糟？ 他道出真相

2019-12-01 11:23

高以翔猝逝 北商大校長感嘆：可以努力但不准拚命

2019-12-01 14:37

私校師將有資遣費 私教工會肯定：先求有再求好

2019-12-01 14:23

酒測器藏安全帽有喝就熄火 資工生獲南韓發明獎金牌

2019-12-01 16:43

了解108新課綱 立委參選人邀教部與家長面對面溝通

2019-12-01 19:52

天冷了！ 教部呼籲校外租屋學生 防範一氧化碳中毒

2019-12-01 10:40

聯合盃作文賽新北1055人應戰 考題竟有電玩角色扮演

2019-12-01 13:44

大象氮氣牙膏、AI分類垃圾 高中生奪旺宏科學獎

2019-12-01 17:56

孩子如何寫好作文？ 聯合盃作文大賽南區邀專家解析

2019-12-01 18:21

聯合盃全國作文決賽登場 金門區202人參賽

2019-12-01 14:59

聯合盃作文大賽引領多元命題 加碼家長座談座無虛席

2019-12-01 15:10

竹縣文山國小華山國中 奪教育部藝術教育貢獻獎

2019-12-01 16:07

第13屆逢甲EMBA聯誼會 千名菁英大會師

2019-12-01 19:18

宣導108課綱 教育部與馬祖家長對話

2019-12-01 18:24

國高中學科 將可用本土語文教學

2019-12-02 00:15

用閩、客語上課 教育部推動「全本土語言教學」

2019-12-02 05:19

「高中的諾貝爾獎」旺宏科學獎 兩人同摘金

2019-12-02 00:16

文物結合科技 南科考古館推藝術家創作展

2019-12-01 11:14

佛大藝術季好戲連連 三昧堂創意布袋戲音樂劇2日登場

2019-12-01 16:03

小行星命名南瀛天文館 中央大學贈台南銘板

2019-12-01 14:02

越南國際小學數學及科學奧賽 台獲4銀7銅

2019-12-02 01:21
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top