親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
教育者有話說
大學考招
文教新訊
大學研究所
技職教育
中小學
國家考試
升大學甄選攻略
升學情報站
新知學習
觀點評論

12月新制一次看！ Uber叫車難、發票中5千內免繳稅

地方美學為何越來越糟？ 他道出真相

2019-12-01 11:23聯合報 記者何定照／台北即時報導

文化部舉辦全國社區營造會議，今天第二天，上午由各部會代表及民間共談「明日社造」。客委會副主委楊長鎮表示，社造團體應有機會進入正式結構來扭轉現況，比如進入議會監督，好避免現行地方發展常成多頭馬車進行，缺乏整體規畫，美學越來越糟糕等問題。

今天全國社造會議多個部會派代表參與，文化部長鄭麗君也出席。楊長鎮以實例說明地方進行社造常見的問題，引發與會人士回響。

楊長鎮舉例，北埔慈天宮身為三級古蹟，但其500公尺範圍內有12種風格各異的鋪面，重要觀光資源冷泉附近的涼亭等建設，隔幾年就有不同風格、樣貌，顯得雜亂。他說，這是因鄉鎮是透過不同資源向中央各部會申請補助作建設，當預算不足、鄉鎮長又想交代政績時，就只能就現有資源做事，如此就造成「想像力、發展能力一開始就被繳械」。

楊長鎮說，不同單位向中央各部會申請的錢到了地方後，都成個案計畫，由於是不同單位執行，風格就都不一樣，還有單位為膨脹預算，用特殊建材，使得許多建材不久就破壞，整體美學越來越糟糕。為此他近來也嘗試和北埔鄉公所合作，看是否可做整體規畫，例如不管是跟農委會、文化部等申請案子等，都在同一框架裡，以達成完整的綜效。

楊長鎮也表示，他觀察到，在地方若要糾正前人、其他人做得不對，就會得罪人，這歸結到地方是否具有自治能力。他說，鄉鎮預算以鄉鎮代表會占最大，縣市則是議會占最大，如果社造團體可進去議會等監督，將可提高地方自治可參與性，農會理監事也不妨用直選，以避免派系操作，「我們需要窮盡公共治理制度，才能落實自治效果。」

新港文教基金會代表陳錦煌也表示，許多社造資源來自各部會，這些資源常有重置、浪費問題，他建議地方中央應有跨部會平台機制協調，才能避免這問題，也更靠近社區需求。此共同體也應是民主體制，不能少數派系掌控。主持人曾旭正、甘樂文創執行長林峻丞也說地方公所得到的資源應整合。

內政部次長邱昌嶽則表示，新住民定義還待釐清，比如移工是否納入。他也指出，新住民文化交流等面向目前關注的相對少，認為可跟文化部成立協調平台。

文化部舉辦全國社區營造會議，今天第二天，上午由各部會代表及民間共談「明日社造」。...
文化部舉辦全國社區營造會議，今天第二天，上午由各部會代表及民間共談「明日社造」。記者何定照／攝影
分享

文化部北埔新住民

相關新聞

天冷了！ 教部呼籲校外租屋學生 防範一氧化碳中毒

2019-12-01 10:40

打臉韓國瑜「送大學生出國」 教部送540名學生新南向

2019-11-30 22:12

雙語國家政策關鍵 已有267人修雙語師培學程

2019-11-30 13:36

學堂焦點／國中生動起來！免試入學多數縣市明年採計體適能

2019-11-30 13:26

家長漏夜排隊卡位報名補習班 今年改時間仍清晨5點排隊

2019-11-29 22:09

學生交通事故多！交安觀念納教育課程 2022年上路

2019-11-29 20:07

出國念書不一定要花大錢！高中拚出好成績、拿獎學金圓留學夢

2019-11-29 16:21

國教盟：自主學習成果列多元表現 家長易擔憂

2019-11-29 14:39

私校師有資遣費 工會肯定 私校盼金援

2019-11-28 23:44

私校師將有資遣費 最多6個月

2019-11-28 23:40

台師大表演所臉書宣告獨立 所長：不想當二等公民

2019-11-28 21:12

教部補助32.5%！私校資遣教師擬最多發6個月資遣費

2019-11-28 18:57

私校師資遣應否發資遣費 勞資沒共識都要政府負責

2019-11-28 15:56

釋字784是在哈囉？學生的訴訟權 不會讓教師不知道怎麼教

2019-11-28 15:49

資遣私校師 需給資遣費

2019-11-28 14:22

私校師資遣費 協進會批干預自治

2019-11-28 14:20

弘光科大獲頒企業永續金獎 落實大學社會責任

2019-11-28 12:48

影／公教年金21年後恐破產 中青世代教師嘆「晚投胎」

2019-11-28 11:51

教育部擬要求加發資遣費 私校：政府應全額補助

2019-11-28 09:44

獨／私校師資遣費草案最高發六個月 教部今開會

2019-11-28 08:08

高職師免每6年到業界研習半年 初審通過

2019-11-28 00:05

張老師調查／兩岸四地青年職涯選擇 都受升學影響

2019-11-27 23:41

史上最多「直播主」與偏鄉學童年度聚會 郭書瑤、江宏恩等現身鼓勵

2019-11-27 18:37

業界研習規定取消 高職師：政府不編預算、已流形式

2019-11-27 18:26

教育部設置「赴陸交流登錄平台」 須提前報備

2019-11-27 17:17

台南古蹟全國最多？金車調查：多數青少年答錯了

2019-11-27 16:05

網友怒了！學生想當外送員 高中師發文憂台灣未來

2019-11-27 15:09

新竹縣12家幼兒園違法 超收、無教保資格為常因

2019-11-27 13:33

五股也有國家級濕地？ 教育局出泰五林文史生態專書

2019-11-27 12:02

技職法修正初審通過 高職師教六年不必到業界實習半年

2019-11-27 10:16

原住民族語文競賽轉播出包成家長遺憾 教團批落漆柯P

2019-11-27 10:12

新住民配偶列特種生 免考升學考

2019-11-27 00:23

港生最快下周來台就讀 台大盼師生理解支持

2019-11-27 00:12

師培法修正案今三讀 增本土語言師資培育管道

2019-11-26 17:33

教部祭誘因穩定偏鄉師資 校長：還需觀察

2019-11-26 14:35

獎勵偏鄉教師 教育部補助傷害保險和參訪費

2019-11-26 14:35

立院三讀「大學法」修正案 新住民升學比照外籍生

2019-11-26 13:23

廁所巡禮、手搖杯、包粽成多元文化教案 獲教育部表揚

2019-11-26 11:34

當事人心聲：偏鄉老師不是因為「利多」 而是教育熱忱

2019-11-26 10:46
看更多

熱門文章

學習歷程多就是好？ 台大電機系根本不參採多元表現

2019-11-30 14:49

打臉韓國瑜「送大學生出國」 教部送540名學生新南向

2019-11-30 22:12

中油甄試逾萬人到考 4大秘密武器防電子舞弊

2019-11-30 17:58

升學考／台大個申首設希望組 學測均標有望上法律、醫學系

2019-11-30 13:24

輔英科大61周年校慶 巴洛克式建築中正堂整修重新揭牌

2019-11-30 21:06

混凝土做的保齡球？ 台科大辦比賽送冠軍去美國

2019-11-30 14:26

雙語國家政策關鍵 已有267人修雙語師培學程

2019-11-30 13:36

南臺科大連辦31屆汽機車大展 今明兩天登場熱鬧依舊

2019-11-30 16:08

聯合盃作文大賽花蓮今頒獎 得獎學子進軍全國決賽

2019-11-30 17:42

甄試太貴了！教部擬補助弱勢

2019-12-01 00:17

明年4月中旬 高一生可試考新學測

2019-11-30 13:18

地方美學為何越來越糟？ 他道出真相

2019-12-01 11:23

考招新制／歸化後新住民 在台念大學免升學考

2019-11-30 13:17

學測考生注意！手機一定要關機 飛航、靜音都扣分

2019-11-30 13:20

新南向深化交流 東華大學與尼泊爾公私部門簽約合作

2019-11-30 14:33

天冷了！ 教部呼籲校外租屋學生 防範一氧化碳中毒

2019-12-01 10:40

學堂焦點／國中生動起來！免試入學多數縣市明年採計體適能

2019-11-30 13:26

大學個人申請花費大／弱勢生面試 高教司加碼補助

2019-11-30 13:00

文物結合科技 南科考古館推藝術家創作展

2019-12-01 11:14
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top