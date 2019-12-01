地方美學為何越來越糟？ 他道出真相

2019-12-01 11:23 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ／台北即時報導



文化部舉辦全國社區營造會議，今天第二天，上午由各部會代表及民間共談「明日社造」。客委會副主委楊長鎮表示，社造團體應有機會進入正式結構來扭轉現況，比如進入議會監督，好避免現行地方發展常成多頭馬車進行，缺乏整體規畫，美學越來越糟糕等問題。

今天全國社造會議多個部會派代表參與，文化部長鄭麗君也出席。楊長鎮以實例說明地方進行社造常見的問題，引發與會人士回響。

楊長鎮舉例，北埔慈天宮身為三級古蹟，但其500公尺範圍內有12種風格各異的鋪面，重要觀光資源冷泉附近的涼亭等建設，隔幾年就有不同風格、樣貌，顯得雜亂。他說，這是因鄉鎮是透過不同資源向中央各部會申請補助作建設，當預算不足、鄉鎮長又想交代政績時，就只能就現有資源做事，如此就造成「想像力、發展能力一開始就被繳械」。

楊長鎮說，不同單位向中央各部會申請的錢到了地方後，都成個案計畫，由於是不同單位執行，風格就都不一樣，還有單位為膨脹預算，用特殊建材，使得許多建材不久就破壞，整體美學越來越糟糕。為此他近來也嘗試和北埔鄉公所合作，看是否可做整體規畫，例如不管是跟農委會、文化部等申請案子等，都在同一框架裡，以達成完整的綜效。

楊長鎮也表示，他觀察到，在地方若要糾正前人、其他人做得不對，就會得罪人，這歸結到地方是否具有自治能力。他說，鄉鎮預算以鄉鎮代表會占最大，縣市則是議會占最大，如果社造團體可進去議會等監督，將可提高地方自治可參與性，農會理監事也不妨用直選，以避免派系操作，「我們需要窮盡公共治理制度，才能落實自治效果。」

新港文教基金會代表陳錦煌也表示，許多社造資源來自各部會，這些資源常有重置、浪費問題，他建議地方中央應有跨部會平台機制協調，才能避免這問題，也更靠近社區需求。此共同體也應是民主體制，不能少數派系掌控。主持人曾旭正、甘樂文創執行長林峻丞也說地方公所得到的資源應整合。