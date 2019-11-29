高中學習歷程上傳項目、件數定案 多元表現精簡為8項

2019-11-29 11:22 聯合報 記者 聯合報 記者 潘乃欣 ／台北即時報導



大學招生委員會聯合會今天公告111學年大學各校系參採高中學習歷程檔案的定案版，取消了修課紀錄與大學18學群的對應，修課紀錄和多元表現也限制上傳件數。

修課紀錄包括語文等八領域，一系至多參採五領域，社團經驗等多元表現至多採八件。檔案另包括課程學習成果，如探究與實作成果，至多採三件。

學習歷程包括修課紀錄、課程學習成果和多元表現三大部分。招聯會執行秘書戴念華說，招聯會今年8月31日公告草案後收到民眾323件，高中端20件的回饋。比較草案與定案版，取消修課與大學18學群的對應，改「學習準備建議方向」。多元表現原本有社團活動經驗等10項，精簡為八項。

台灣大學副教務長詹魁元表示，台大會重視修課紀錄中的部定必修，因為他們認為這是基本門檻；許多系所也非常重視加深加廣的選修，鼓勵學生探究與實作，希望看到學生將不同科目知識應用在實務上。

按招聯會今天上午10時公告的定案版中，台大戲劇系不採計課程學習成果。詹魁元說，戲劇系比較特殊，所學內容和高中課程的對應比較少，所以不參採。戲劇系在多元表現項目中要看競賽表現、非修課紀錄之成果作品、特殊優良表現證明。

詹魁元也說，108課綱讓學生積極學習，建議學生把握多元選修課程，從中了解自己是否適合某個系所。