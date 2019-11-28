台師大表演所臉書宣告獨立 所長：不想當二等公民

台師大表演所今天舉行所務會議，以共識決投票通過「宣告脫離台師大音樂學院」。表演所除了在官方臉書貼文宣告此事，並要求校方應該立即秉公查處歷年來不公情事。台師大表演所所長夏學理今晚受訪時表示，表演所長期被音樂學院當作「二等公民」、遭遇不公平對待，音樂學院如果不珍惜表演所，「我們走了算了」，呼籲校方嚴肅看待此事。

夏學理表示，此事導火線是師大公布全校績優人員名單，表演所一個都沒有，且已連續五年掛零。這並非表演所沒有優秀教職員，而是他身為所長，從未被知會此事、也不曾參加選拔會議，表演所當然一個「績優人員」也沒有。

夏學理指出，此事雖是個案，卻引爆表演所長年的不滿與怒火，認為在台師大音樂學院中「被當成二等公民」，種種資訊不夠透明、未傳達到表演所。今天下午召開的所務會議上，出席代表討論此一「嚴重的差別待遇」，咸認「學院如果不珍惜，我們就走了算了」，很快表決通過「宣告脫離台師大音樂學院」。

台師大表演所成立十五年，原先和音樂系都是藝術學院的一員。夏學理說，十一年前音樂系所想成立音樂學院，為了湊系所數目，拉了表演所加入。但表演所和音樂學院內其他系所的屬性不同，經常被當成「外人」。

夏學理說，音樂學院成立到現在，四任院長都跟表演所無關；學院內各種委員會，表演所經常只有一席名額，「注定失去話語權」。他指出，表演所的經費是其他所的二分之一，要繳給學院的費用卻跟其他所一樣多，長年處於「各種不公平狀態」，此次的「績優人員選拔」只是引爆點。

夏學理說，以表演所現今的資源，他認為表演所可以脫離音樂學院成立獨立學院，「希望學校支持」。如果校方認為表演所不適宜獨立，就必須嚴肅看待表演所此次校務會議的決議，「請讓校務運作做到公平公正公開」。他表示，此一決議將正式呈報給音樂學院和師大校方，最遲下周一可送到學校手上。

台師大表示，表演所所長夏學理因近來的質疑，詢問一些相關人員，但尚未與音樂學院院長有直接的溝通對話，因此獲得的資訊可能與實際狀況不一致，院長會就此事進一步與夏學理說明。

至於夏學理提及表演所所務會議通過脫離音樂學院一事，尚無相關會議紀錄，不過此事茲事體大，學校有一定行政程序，並非由所務會議可逕行定案。