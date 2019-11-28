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冷雨中京華城逐層熄燈 創辦人沈慶京為18年的夢哭泣

教部補助32.5%！私校資遣教師擬最多發6個月資遣費

2019-11-28 18:57聯合報 記者張錦弘馮靖惠／即時報導

目前各級私立學校資遣專任教職員，不用比照勞工付資遣費。教育部今天下午召集各私校協進會、工會及地方政府代表開會，初步研議私校教職員被資遣將發「資遣慰助金」，年資一年發給半個月全薪，但最高只發給6個月，防範私校以減班、調整系所為由任意資遣教師。

不過，教育部人事處長陳焜元指出，私校教職員資遣慰助金的發放，因還未通過修法，所以不具強制力，教育部預計自民國110年元旦起，先以政策引導方式執行，考量私校財務，初步規畫比照公保及私校退撫儲金的提撥比率，資遣慰助金也由政府補助32.5%，各縣市政府主管的學校，由教育部補助，私校則自付67.5%；至於民國99年之前的舊制年資則不採計。

陳焜元說，教育部還會再開會討論細節，定案後將發行政函令給各私校，只要依照教育部規畫的方案發資遣慰助金，教育部就補助，但不會強制執行，若110年試辦後，多數私校都這樣做，教育部再來研議是否修法統一規定。

根據教育部統計，目前各級私立學校專任教職員約5萬多人，但近5年平均每年被資遣人數只約120幾人。

目前公立學校教職員被資遣或離職，最多可領7個月慰助金，私校教師被資遣，只能結清自己提撥35%、學校及政府各相對提撥32.5%的退撫儲金，沒有資遣費。

立法院5月審議教師法時做出附帶決議，要求教育部參考勞基法精神，處理私校資遣老師的資遣費問題。教育部長潘文忠承諾半年內研議教師資遣費制度。

根據教育部研擬的草案，私校資遣慰助金給付對象，包括各級私校編制內教職員、編制外專任教學人員；給付條件為符合系、所、科、組、課程調整或學校減班、停辦、解散時，現職已無工作又無其他適當工作可以調任的人。

根據草案，資遣慰助金的給付標準為，按教職員退撫新制年資計給（99年1月1日以後年資），每滿一年發給半個月最後在職薪給；未滿一年按比例給，最高發6個月為限。基於擇優不重複原則，如學校有優於此制度的優離給付，從原規定；「薪給」指本（年功）薪、學術研究加給及主管職務加給合計數額，也就是全薪。

資遣慰助金發放對象，也排除已領退休金的軍公教人員、政務人員、公營事業人員及其他公職人員轉任者，以及逾65歲的校長或專任教師。

教育部今天下午召集各私校協進會、工會、地方政府代表開會，研議各級私校教職員被資遣...
教育部今天下午召集各私校協進會、工會、地方政府代表開會，研議各級私校教職員被資遣，將發給最多6個月全薪的資遣費，由政府補助32.5%。本報資料照片
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