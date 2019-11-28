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弘光科大獲頒企業永續金獎 落實大學社會責任

2019-11-28 12:48聯合報 記者游振昇／台中即時報導

財團法人台灣永續能源研究基金會28日頒發「TCSA台灣企業永續獎」，弘光科技大學獲頒企業永續報告類金獎及企業永續綜合績效類績優獎，落實企業社會責任獲肯定。

弘光科大於104年成立社會責任推動小組，開始出版永續報告書，105年獲TCSA台灣TOP 50 企業永續報告類金獎，107年又獲得企業永續報告類金獎及台灣企業永續獎綜合績效類「TOP 50 台灣企業永續獎」，今年108年再度獲頒企業永續報告類金獎及企業永續綜合績效類績優獎，屢獲肯定。

校長黃月桂表示，弘光從52年前創校便著重社會責任的實踐，這2年來更執行「長照弘情-自立樂活攜手『弘』轉人生」、台灣化妝品安全管控與產業升級之平台、建置中部沿海區敏感族群環境品質關懷計畫等教育部「實踐大學社會責任計畫」，架構創新多元長照服務網、建立化妝品產業提升跨域聯盟、提供社區健康安全環境資訊，以具體行動實踐大學社會責任。

執行USR「長照弘情」計畫時，跨領域結合長照產業，研發簡易肢體動作輔助復健，透過飲食、運動、育樂各方面搭配，協助老人能快樂生活、延緩老化，輔導長照機構協助老人自立生活，避免臥床，以自立及尊嚴方式，維持有品質的生活。

學校相關科系老師更利用計畫經費建置「生活自立樂活平台」，解決教材缺乏、系統性訓練不足的問題，運用學校設立的客觀結構式臨床測驗中心培訓，並開設課程，增進社區照護知識與培育照護指導人才，至今於100多個長照機構推行自立支援照護模式，提升銀髮照顧品質。

台灣化妝品安全管控與產業升級平台計畫則成立聯盟與業界合作，輔導化妝品廠商建立化妝品品質安全管控機制，進而開發新技術、新專利、新產品，藉此提升我國化妝產品的品質與競爭力，2年來已抽檢超過220件市售化妝品，建立資料庫，為消費者使用安全把關。

弘光科大獲頒企業永續金獎，校長黃月桂代表受獎。圖／弘光科大提供
弘光科大獲頒企業永續金獎，校長黃月桂代表受獎。圖／弘光科大提供
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長照化妝品實踐大學

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