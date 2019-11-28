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影／公教年金21年後恐破產 中青世代教師嘆「晚投胎」

2019-11-28 11:51聯合報 記者潘乃欣／台北即時報導

年金改革衝擊軍公教，蔡英文政府承諾年改後30年不破產，全國教師工會總聯合會表示，按政府最新精算報告，教育人員基金21年後，也就是2040年將用完。大法官釋憲又替政府開後門，若在職軍公教按制度提撥，將來因政府破產領不到錢，政府也不必負責。他們呼籲各黨總統候選人給出承諾。

全教總理事長張旭政也表示，年改就是避免破產，如今看來年金恐再度破產。雙薪肥貓條款又阻擋退休公教人員到私校兼職，對中青世代教師影響尤大。

38歲的嘉義縣教師會副理事長楊智強說，他已服務15年，20年後能拿到退休俸，年金破產疑慮，讓中青世代老師處在恐慌中。雙薪肥貓條款雪上加霜，「到底是哪門子的世代正義？」他表示，確保年金永續，才是真正的世代正義。

張旭政說，政府是軍公教的雇主，目前公教年金採取確定給付制，一大原則是「按精算結果，依最適費率提撥」，但政府不想花那麼多錢，又未採最適提撥率。按規畫，個人提撥要由每年1％逐年增加到18％，不過退撫基金精算報告顯示，每個老師年提16%就能達到基金永續。以目前財務狀況，在職教師七至八年後要提撥18%，退休後還可能領不到，根本是多繳少領。

張旭政說，確定給付制的另一原則是「基金無法支付時，政府應負擔撥補責任」。但大法官釋字第783號解釋文竟說，政府的撥補可採較寬鬆的審查標準，也就是可給可不給。65％年金由政府負擔，若政府不必負責，他們可能只能領到由個人提撥的35％，大法官的解釋讓在職公教人員心痛。

楊智強說，他覺得年金像是一碗人蔘雞湯，像他這種「晚投胎」的人喝不到。全教總說，穩定年金是優秀青年願意投入公教的一大原因，蔡政府大幅度年改，也未解決問題，呼籲總統候選人趕快確保年金永續。

按年改後的退撫基金精算報告，公務人員基金收入2027年由正轉負，2042年用完；教育人員基金收入2029年由正轉負，2040年用完。

全教總舉行記者會，籲各黨總統候選人承諾公教年金永續。記者潘乃欣／攝影
全教總舉行記者會，籲各黨總統候選人承諾公教年金永續。記者潘乃欣／攝影
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破產年改軍公教

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