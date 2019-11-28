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教育部擬要求加發資遣費 私校：政府應全額補助

2019-11-28 09:44聯合報 記者馮靖惠／台北即時報導

教育部研擬相關草案，擬要求私立高中職或大專院校資遣老師需發資遣費，最高六個月。對此，私立大學校院協進會表示除非政府願意負擔所需全部經費，反對教育部以職權干預大學自治；全國私校工會則肯定。

私立大學校院協進會理事長、世新大學校長吳永乾表示，基於大學自治原則，私立大學享有人事和財政自主權，對教師的薪資待遇、退撫、資遣和福利，應有在法律規定底線上，依自有財政能力審酌決定的餘地。教育部不宜把私校當公校管，「不能想當聖誕老人又要別人承擔自己送人禮物所需的經費」。

吳永乾表示，由於私立大學辦學的主要來源學雜費收入受政府高度管制，任何會大幅增加辦學成本的政策措施，理應由政府提供全額補助或有效協助籌措所需經費。

積極推動私校加發資遣費的全國私校工會理事長尤榮輝說，針對教育部草案內容，就是比照勞基法，不滿意，但仍可以接受。勞工非自願性資遣有加發資遣費，公教人員離職也有加發慰助金，唯獨私校教職員被資遣時完全領不到資遣費，只能將自己的退休金提前領出，很不合理。

尤榮輝說，私校資遣制度明確化後，有助於提高資遣教師的正當性，符合學校永續發展利益，私校董事會不應反對。但許多大專優退辦法大大優於教育部草案，若真的實施，也許會引起一波自願優退潮。

全國教師工會總聯合會理事長張旭政表示，現在私立學校老師的退休金制度比較接近勞工的勞退制度，屬個人帳戶制。但發給資遣費的目的，是要提供被資遣者謀職期間的生活照顧，私校老師的資遣給與等同結清退休金。

他認為，私校老師還是比較適合參考勞工的規定，設計資遣費發給制度，不論是給付資遣費的條件（勞基法）與給付內容。

至於政府補助部分，張旭政說，如同草案所提在退休金跟保險，政府已提供相當比例（32.5%）的提繳負擔。資遣與退休老年照顧目的不同，應該是雇主的責任，私校不能每件事都靠政府補助來維持。

教育部。本報資料照片
教育部。本報資料照片
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資遣教育部退休金

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