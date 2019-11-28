親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
教育者有話說
大學考招
文教新訊
大學研究所
技職教育
中小學
國家考試
升大學甄選攻略
升學情報站
新知學習
觀點評論

獨／私校師資遣費草案最高發6個月 教部今開會估月底可定案

高以翔猝死！若有人懂「生存之鏈」…也許他還活著

獨／私校師資遣費草案最高發六個月 教部今開會

2019-11-28 08:08聯合報 記者馮靖惠／台北即時報導

現在私立高中職或大專院校資遣老師，不用付資遣費。教育部近日研擬相關草案，擬比照勞工領資遣費，年資一年領半個月，最高以發給六個月為限，防範私校以減班、調整系所為由，任意資遣教師。今天下午教育部將邀集各界代表開會研商，預計月底可以定案，後年（2021年）元旦正式實施。

目前公教人員被資遣或離職，可領七個月慰助金，但私校教師被資遣，只是結清自身退撫儲金帳戶中的存款，沒有資遣費。立法院今年5月審議教師法時做出附帶決議，要求教育部參考勞基法精神，處理私校資遣老師的資遣費問題。教育部長潘文忠也承諾在半年內研議教師資遣費制度。

根據本報掌握的教育部研擬的草案內容，「資遣慰助金」的給付對象為各級私校編制內教職員、編制外專任教學人員；給付條件為符合系、所、科、組、課程調整或學校減班、停辦、解散時，現職已無工作又無其他適當工作可以調任的規定。

根據草案內容，資遣慰助金的給付標準為，按教職員退撫新制年資計給（2000年1月1日以後年資），每滿一年發給0.5個月最後在職薪給，未滿一年者，以比例計給，最高以發給六個月為限；基於擇優不重複原則，如學校有優於此制度的優離給付，從其規定；薪給內涵指本（年功）薪額、學術研究加給及主管職務加給合計數額。

資遣慰助金的補助對象排除：私校教職員由已領退休金的公務人員、教育人員、政務人員、軍職人員、公營事業人員及其他公職人員轉任者，以及遴聘年齡逾65歲的校長或專任教師。經費來源由各級私立學校負擔。政府依實際符合給付條件的資遣人數酌予補助。

教育部指出，10月16日邀集相關主管機關、5大協進會及5大工會召開「研商公、私立學校教師比照勞動相關法令加發資遣費會議」後決議，考量公務人員及公校教師已有一次加發最高7個月俸(薪)給總額慰助金的規定，相當於資遣費性質，公校部分宜維持現況。

至於私校教師，在會議中教師工會組織均表達應有加發之必要，各教育行政主管機關則多表達維持現狀。

教育部在今天的會議資料中提到，私校教師退撫制度自2000年起已調整為共同提撥之儲金制度，與勞退新制性質相近。目前在面對資遣員工時，勞退新制要求雇主要發給資遣費，部分私校有類如公校發給優惠退離的設計，但並非全面。

教育部研擬私校教師資遣費制度草案，擬比照勞工領資遣費，年資一年領半個月，最高以發...
教育部研擬私校教師資遣費制度草案，擬比照勞工領資遣費，年資一年領半個月，最高以發給六個月為限。教育部今天下午將邀集各界代表開會研商草案內容，預計月底可以定案，110年1月1日正式實施。記者馮靖惠／翻攝
分享

資遣教育部

相關新聞

高職師免每6年到業界研習半年 初審通過

2019-11-28 00:05

張老師調查／兩岸四地青年職涯選擇 都受升學影響

2019-11-27 23:41

台南古蹟全國最多？金車調查：多數青少年答錯了

2019-11-27 16:05

史上最多「直播主」與偏鄉學童年度聚會 郭書瑤、江宏恩等現身鼓勵

2019-11-27 18:37

業界研習規定取消 高職師：政府不編預算、已流形式

2019-11-27 18:26

教育部設置「赴陸交流登錄平台」 須提前報備

2019-11-27 17:17

網友怒了！學生想當外送員 高中師發文憂台灣未來

2019-11-27 15:09

新竹縣12家幼兒園違法 超收、無教保資格為常因

2019-11-27 13:33

五股也有國家級濕地？ 教育局出泰五林文史生態專書

2019-11-27 12:02

技職法修正初審通過 高職師教六年不必到業界實習半年

2019-11-27 10:16

原住民族語文競賽轉播出包成家長遺憾 教團批落漆柯P

2019-11-27 10:12

新住民配偶列特種生 免考升學考

2019-11-27 00:23

港生最快下周來台就讀 台大盼師生理解支持

2019-11-27 00:12

師培法修正案今三讀 增本土語言師資培育管道

2019-11-26 17:33

教部祭誘因穩定偏鄉師資 校長：還需觀察

2019-11-26 14:35

獎勵偏鄉教師 教育部補助傷害保險和參訪費

2019-11-26 14:35

立院三讀「大學法」修正案 新住民升學比照外籍生

2019-11-26 13:23

廁所巡禮、手搖杯、包粽成多元文化教案 獲教育部表揚

2019-11-26 11:34

當事人心聲：偏鄉老師不是因為「利多」 而是教育熱忱

2019-11-26 10:46

鼓勵偏鄉任教 教部補助國內外參訪、全額傷害險

2019-11-26 10:43

全國語文競賽 竹市12名語文菁英奪特優

2019-11-25 14:56

台灣私校第一人！元智教授彭朋瑞 論文連兩年獲選ISSCC

2019-11-25 13:36

老師對學生的言語霸凌更可怕 人本指國家要扛責

2019-11-25 10:55

全民國防補充教材新增學生讀本 加入媒體素養、反恐

2019-11-25 10:22

教部鬆綁 績優私校可漲2成雜費

2019-11-24 23:44

王金平以身搭橋 期勉青年誠正勤樸

2019-11-24 20:53

嘉藥大學副教授李得元 榮獲華人十大傑出專案經理獎

2019-11-24 12:07

環球科技大學女學生 首位考取無人植保機人員

2019-11-24 12:05

台灣每5人就有1名老人 台師大推社區據點高齡課程

2019-11-24 12:02

特教生最後一哩路 大專特教優良師：這是有福氣的工作

2019-11-24 09:31

在校背母語課文 回家一問三不知

2019-11-24 00:39

本土語言師資多兼任 奔走4校月薪21K

2019-11-24 00:39

國高中必修本土語言 恐難見效

2019-11-24 00:39

愈來愈想贏在起跑點 幼童近半數在學才藝

2019-11-23 10:32

對社會有重大貢獻 胡芳蓉、李茂生獲選台大特聘教授

2019-11-23 09:39

強化學童英文嘉義市增聘外師 英文融入小一課程

2019-11-22 17:23

台灣學生創意無限！「兩岸微電影大賽」獲多項大獎

2019-11-22 10:46

訪問生9成選台大 宿舍缺很大

2019-11-21 23:57

幼兒園課後留園 全教總批3亂象 教部：持續督導

2019-11-21 23:44
看更多

熱門文章

新竹縣12家幼兒園違法 超收、無教保資格為常因

2019-11-27 13:33

網友怒了！學生想當外送員 高中師發文憂台灣未來

2019-11-27 15:09

翻轉大華科大增AI科系 敏實集團總裁：我說了算

2019-11-27 09:00

台南古蹟全國最多？金車調查：多數青少年答錯了

2019-11-27 16:05

技職法修正初審通過 高職師教六年不必到業界實習半年

2019-11-27 10:16

窮孩子拿世界少棒冠軍 政府幫他蓋了一棟房子

2019-11-27 19:31

獨／私校師資遣費草案最高發六個月 教部今開會

2019-11-28 08:08

五股也有國家級濕地？ 教育局出泰五林文史生態專書

2019-11-27 12:02

影／屏科大點木成金！文旦廢枝變「乾淨的炭」 國外商機大

2019-11-27 16:31

國中生涯衝一波 國3生胡馨云拿全國語文賽作文特優

2019-11-27 17:13

教育部設置「赴陸交流登錄平台」 須提前報備

2019-11-27 17:17

師長不用再待陽台辦公 泰雅族象鼻國小新校舍重建有望

2019-11-27 10:19

星國女排進宜蘭國華國中PK 校方：教室在世界

2019-11-27 15:16

成大研發出醫學用奈米級夜明珠 讓腫瘤自己發光

2019-11-27 13:37

小六染毒入校感化 17歲終於懂愛與父母和解

2019-11-27 16:53

業界研習規定取消 高職師：政府不編預算、已流形式

2019-11-27 18:26

靜宜主顧聖母堂教堂椅 公東師生花半年手工製作

2019-11-27 12:56

原住民族語文競賽轉播出包成家長遺憾 教團批落漆柯P

2019-11-27 10:12

高職師免每6年到業界研習半年 初審通過

2019-11-28 00:05

哪國人幽默？台師大研究：義國居冠 台灣在中後段

2019-11-27 10:43

大學拚新南向 紛到泰國設點招生

2019-11-27 23:36

走美術路遭質疑…學生用畫作訴說 八德國中美術班開展

2019-11-27 13:32

非基改國產豆漿入校園 南部縣市國中小年喝50萬杯

2019-11-27 11:24

不是原住民！姊妹獲全國語言競賽魯凱族語朗讀特優第一

2019-11-27 17:17

重新思考國際教育的定位 金門辦公聽會

2019-11-27 17:55

象鼻國小新校舍 「部落的文教中心」

2019-11-27 11:16

都會高中生深入山林吊橋 看見城鄉資源差異

2019-11-27 12:26

紐時賞析／旅遊業流行生態之旅 秘魯這飯店聘科學家開工作坊

2019-11-27 15:36

開南商工「月嫂養成班」 產後護理之家產學合作

2019-11-27 17:56

台校師生赴陸交流須登錄惹議 教部：助評估風險

2019-11-27 21:14

鹹菜開箱！關西石光國中手腳並用做鹹菜 落實食農教育

2019-11-27 14:39

音樂比賽德光大滿貫 以國中生為主的管樂團擊敗高中生

2019-11-27 14:27

史上最多「直播主」與偏鄉學童年度聚會 郭書瑤、江宏恩等現身鼓勵

2019-11-27 18:37

張老師調查／兩岸四地青年職涯選擇 都受升學影響

2019-11-27 23:41

影／steal someone’s thunder 意思不是「偷走某人的雷」！

2019-11-27 15:37

散發咖啡香的語言學習中心 正修科大讓語文學習變悠哉

2019-11-27 16:40

成大奈米夜明珠偵測技術 常人也能看到腫瘤

2019-11-27 13:31

台灣自主學習節 香港64教育者參與

2019-11-27 17:06

收費不敷成本 2職類術科技檢費109年調漲

2019-11-27 15:31

紐時賞析／森林消失中 完整森林有更好的減碳效果

2019-11-27 15:21
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top