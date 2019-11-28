獨／私校師資遣費草案最高發六個月 教部今開會

2019-11-28 08:08 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ／台北即時報導



現在私立高中職或大專院校資遣老師，不用付資遣費。教育部近日研擬相關草案，擬比照勞工領資遣費，年資一年領半個月，最高以發給六個月為限，防範私校以減班、調整系所為由，任意資遣教師。今天下午教育部將邀集各界代表開會研商，預計月底可以定案，後年（2021年）元旦正式實施。

目前公教人員被資遣或離職，可領七個月慰助金，但私校教師被資遣，只是結清自身退撫儲金帳戶中的存款，沒有資遣費。立法院今年5月審議教師法時做出附帶決議，要求教育部參考勞基法精神，處理私校資遣老師的資遣費問題。教育部長潘文忠也承諾在半年內研議教師資遣費制度。

根據本報掌握的教育部研擬的草案內容，「資遣慰助金」的給付對象為各級私校編制內教職員、編制外專任教學人員；給付條件為符合系、所、科、組、課程調整或學校減班、停辦、解散時，現職已無工作又無其他適當工作可以調任的規定。

根據草案內容，資遣慰助金的給付標準為，按教職員退撫新制年資計給（2000年1月1日以後年資），每滿一年發給0.5個月最後在職薪給，未滿一年者，以比例計給，最高以發給六個月為限；基於擇優不重複原則，如學校有優於此制度的優離給付，從其規定；薪給內涵指本（年功）薪額、學術研究加給及主管職務加給合計數額。

資遣慰助金的補助對象排除：私校教職員由已領退休金的公務人員、教育人員、政務人員、軍職人員、公營事業人員及其他公職人員轉任者，以及遴聘年齡逾65歲的校長或專任教師。經費來源由各級私立學校負擔。政府依實際符合給付條件的資遣人數酌予補助。

教育部指出，10月16日邀集相關主管機關、5大協進會及5大工會召開「研商公、私立學校教師比照勞動相關法令加發資遣費會議」後決議，考量公務人員及公校教師已有一次加發最高7個月俸(薪)給總額慰助金的規定，相當於資遣費性質，公校部分宜維持現況。

至於私校教師，在會議中教師工會組織均表達應有加發之必要，各教育行政主管機關則多表達維持現狀。