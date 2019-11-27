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憲指部否認保防劇影射韓國瑜 藍委：那為何刪圖？

業界研習規定取消 高職師：政府不編預算、已流形式

2019-11-27 18:26聯合報 記者張錦弘／即時報導

高職專業科目老師每任教6年要到業界研究或研習半年的規定，很多學校及老師都認為已流於形式，主因在於配套不足，政府沒任何補助、也未積極媒合，尤其師資不足的小校，老師留職半年到業界，恐造成人員調度及排課困擾，立法院今天初審通過修正技職教育法，取消這項規定，高職樂觀其成，大家都鬆口氣。

北市木柵高工校長李通傑指出，AI、5G等科技日新月異，強調務實致用的高職教師本來就應與時俱進，和業界接軌，要求專業科目教師每任教一段時間就留職帶薪到業界研習，本意很好，但難落實，尤其班級少、師資相對少的高職，一旦有老師到業界進修，就會出現師資不足、排課困難的窘境，換別人上課，也恐有課程銜接的問題。

此外，李通傑表示，高職老師多半希望能到台積電、鴻海等大規模、技術進步的大公司研習，但這類上市公司有既定任用、培訓制度，光憑學校的力量，要推薦老師進去難度很高，政府應協調業界建立媒合平台，不能讓學校或老師單打獨鬥。

新北市教育產業工會理事長、新北高工教師黃耀南直指，要求高職老師到業界研習的規定，已淪為徒具形式，因為主管機關未實質支持，並未編列半毛錢預算鼓勵學校或業界去做這件事；尤其業者在商言商，要平白付出、訓練一個沒有實務經驗的教師，大可拒絕。

黃耀南說，高職其實有很多老師具有專業設計或製造研發的能力，教育部若能媒合老師到業界研習，老師也可能對業界有所貢獻，進而當成產學之間的橋梁，可介紹優秀學生到業界工作。教育部未來若要持續推動高職老師到業界進修，應該多出點力。

高職教育強調務實致用，技職教育法因此規定，專業科目教師每任教6年要到業界研究或研...
高職教育強調務實致用，技職教育法因此規定，專業科目教師每任教6年要到業界研究或研習半年，但因難落實，立院昨初審通過修法取消。記者張錦弘／攝影
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