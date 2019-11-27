史上最多「直播主」與偏鄉學童年度聚會 郭書瑤、江宏恩等現身鼓勵

2019-11-27 18:37 聯合新聞網 台北訊



「直播主」是現今孩子們的最愛，城邦基金會主辦的「濱海小學堂2019聯合相見歡」，是一場偏鄉孩子與伴讀志工相會的活動，更是一場史上最大的「直播主」聚會，每位伴讀志工都是孩子專屬的「直播主」，共有200多位孩子與200多位「直播主」共度兩天歡樂周末假期。

城邦基金會於2010年起發起「濱海小學堂視訊閱讀陪伴計畫」，服務濱海偏鄉弱勢家庭的國中小學童，由企業、大學生和愛心媽媽志工，以一對一長期配對模式，每週透過電腦視訊陪伴學童閱讀和心靈分享。目前全台共有12個濱海小學堂，結合二十多個企業、社福單位和大專院校投入，累計已有三千多名志工和學童參與。

金溥聰和沈春華帶孩子用母語朗詩。圖／城邦基金會提供 分享 facebook

為了豐富偏鄉孩子的生活體驗，城邦基金會第一日特別規劃趣味運動會、第二日則為「張正傑．濱海小學堂大小書虫音樂會」。第一日貴賓雲集，當紅藝人郭書瑤、江宏恩，濱海小學堂發起人周慧婷、知名主播和主持人沈春華、葉樹姍、莊開文、蘇宗怡、林益如、敖國珠，以及新台灣人文教基金會董事長金溥聰、台灣世界展望會會長王偉華、岱宇國際、星展銀行(台灣)、永豐餘企業、寶成集團的長官皆親臨開幕式，迎接各小學堂學童與志工如世大運運動員般精神抖擻進場，一起為孩子致上祝福與鼓勵，並期待邀請社會各界一起看見偏鄉的需要。

濱海小學堂遍及彰化、雲林、嘉義、花蓮、台東等沿海鄉鎮，所服務的孩子許多來自新住民和原住民家庭，為凸顯小學堂多元性，認養單位代表金溥聰董事長與沈春華主播特別帶領不同母語的孩子，以各自的母語朗誦童詩《你想要一顆星星嗎》和《掌聲》，包含閩南語、客家語、原住民語、新住民語等，透過朗詩傳達志工為孩子視訊伴讀的意義，以及請大家一起為好棒的學童與志工鼓勵！

江宏恩和主播群舉旗遊戲。圖／城邦基金會提供 分享 facebook

而熱愛運動的藝人江宏恩、在播報台反應靈敏的主播們，難得登台和學童代表同玩聽令舉旗遊戲，比賽誰是「舉旗反應王」，藉此測試小選手們是否已做好參賽準備。當紅藝人郭書瑤特別擔任「濱海小學堂一日視訊志工」，精選《奇蹟少女》繪本，視訊說故事讓全場大小朋友聽得津津有味，瑤瑤說完故事後更驚喜現身，親自為孩子們加油和祝福。現場還有知名Salon Salon髮廊號召的義剪團隊，為孩子美髮打理門面、增添自信。

城邦基金會董事長何飛鵬代表主辦單位致詞分享，非洲有句諺語：「養育一個孩子需要全村的力量。」特別在少子化時代，每一個孩子都是寶，偏鄉資源弱勢孩子更需要大家的幫助！濱海小學堂即將邁入第10年，這是一個愛的平台，集結全台灣的力量來養育我們的下一代，感謝眾多認養單位、合作單位以及志工的投入，以科技突破地域藩籬，讓每個有心的單位和個人，都能為遠方有需要的孩子盡份心力。

瑤瑤受訪。圖／城邦基金會提供 分享 facebook 瑤瑤當一日視訊說故事志工。圖／城邦基金會提供 分享 facebook

前總統馬英九特別錄影嘉勉和祝福，他表示，城邦基金會很有先見之明，10年前就料想到「直播主」是孩子的最愛，伴讀志工每週利用30分鐘視訊陪伴偏鄉孩子閱讀，正是個會說故事而且會即時回應的「直播主」，所以相見歡活動是一場盛大的「網聚」。濱海小學堂的服務，不會占用志工太多時間、又可以滿足偏鄉孩子對閱讀及陪伴的需要，現場所有孩子們的自信、成長與改變，大家有目共睹，足見小學堂是非常值得推廣的偏鄉教育模式。

濱海小學堂發起人周慧婷分享，現場看到很多伴讀志工從第一年加入至今，也看到許多從小學堂畢業的孩子，目前已經上國中、高中甚至大學了，令人感激和感動不已。台灣人很有愛，很多人會送物資到偏鄉，而關心陪伴、教學師資等軟體其實也是偏鄉弱勢孩子所需，小學堂提供視訊伴讀只是一個起點，未來目標除了讓小學堂在沿海各地遍地開花，更希望拓展國中成長團體等多元方案，滿足不同階段孩子的需求。

大愛電視台總監葉樹姍代表愛心主播群致詞時分享，濱海小學堂透過視訊連線，伴讀志工無論在辦公室、學校、住家甚至國外，皆可以輸送對偏鄉孩子的關愛，可見「我們與愛的距離，就是這麼近！」事實上只要有心，每個人都可以輕易與愛同行！像是今日與會的主播們都曾參與濱海小學堂二手衣物義賣活動，收入做為孩童課後多元學習經費，大愛電視台也特別製作「熱青年Show吧」節目介紹濱海小學堂，將於聖誕節前夕播出，邀請更多人加入愛的行列。

台灣世界展望會會長王偉華代表小學堂學童端合作據點致詞提到，濱海小學堂第一個據點即是和展望會合作，已邁入第10年，很開心11月又新增一個據點，目前共合作三個小學堂。在偏鄉前線，有專業社工協助有需要的家庭和孩子，但單靠社工是不足的；小學堂視訊伴讀提供弱勢孩子一對一且長期的閱讀陪伴，孩子不僅閱讀能力提升、課業進步，更因為有專屬志工的關心、知道有人在乎自己，連帶使孩子的言行舉止和生活常規都會進步，是這個計畫難能可貴的價值。

協辦本次活動的大同大學校長何明果分享，大同大學從2013年成為小學堂志工端合作夥伴，每年都有40位師生擔任伴讀志工。關注偏鄉教育，不僅是實踐大學社會責任，也期待大學生在服務過程中，學習付出關懷、拓展個人視野和生命的寬度，這是大學教育重要的一環。大同大學很榮幸協辦今日活動，更歡迎小學堂學童未來念大同大學、繼續擔任伴讀志工，將愛傳遞給小學堂的學弟妹。

主辦單位特別在開幕式盛會，頒贈感謝狀給所有小學堂認養單位和合作單位、頒獎表揚表現優異的學童和志工，並頒贈感謝狀表達對各小學堂資深志工的感謝，這些志工都是小學堂一成立即加入，有人已伴讀邁入第10年，陪伴過一個又一個孩子，至今仍每週準時連線說故事，甚至有人獲得志工全勤獎，精神可嘉。

第二天登場的「張正傑˙濱海小學堂大小書虫音樂會」同樣精彩，由知名大提琴家張正傑精心演奏數首耳熟能詳的古典曲目和台灣民謠，更特別邀請京劇大師朱陸豪以「美猴王」之姿登場、並獻唱數段經典京劇橋段，讓大小朋友們大飽耳福、驚喜連連。中場休息還有養樂多公司贊助每個小朋友喝養樂多，孩子們開心地不得了！主辦單位更在中午餐聚時，邀請了介壽國中弦樂團表演、帶孩子玩樂器，兩日豐富的行程就在歡笑聲與音樂聲中，圓滿落幕，大小朋友意猶未竟、依依不捨，相約明年再會！