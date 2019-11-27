台南古蹟全國最多？金車調查：多數青少年答錯了

2019-11-27 16:05 聯合報 記者 聯合報 記者 張錦弘 ／即時報導



台南市是文化古都，很多人自然而然以為台南的古蹟全台稱冠，其實不然。

金車文教基金會下午舉行青少年文化觀調查報告記者會，受訪的1萬3385名中小學生當中，約6成2以為是台南是國內古蹟最多的縣市，其實是台北市；更只約一成受訪者知道全台古蹟有900多個。

根據文化部統計，北市有19個國定古蹟、159個市定古蹟，總計有178個古蹟；台南則有22個國定、120個市定古蹟，總計142個。不過若只探討國定古蹟，台南市仍略勝一籌。

此外，調查結果顯示，近8成青少年不知道台灣沒有聯合國認定的世界遺產，但政府已列出18個世界遺產的潛力點，受訪青少年認定太魯閣和玉山是最有可能成為世界遺產潛力點首選。

與生活密不可分的台灣鐵路是重要交通命脈，有些老車站歷史悠久，甚至被認定是古蹟，但調查發現，只有近2成9青少年知道新竹火車站是珍貴的國定古蹟，另一國定古蹟是台中火車站。

導致青少年不了解在地史蹟文化的原因，以時間不足、看不懂、沒興趣等因素最多。

文化是跨國交流最美麗的語言，半數青少年認為夜市和廟宇最具台灣特色，而當外國人來訪台灣，青少年最想帶他們去逛夜市，其次是參觀古蹟、喝手搖飲。

景美女中三年級學生胡詠真表示，了解文化古蹟要從小培養，她住在北市古蹟最多的中正區，從小父母就會帶她實地走訪古蹟，比念課本更能感受古蹟的溫度。她特別有興趣的國定古蹟是總統府，今年剛好落成滿100年，承載著很多台灣人及這塊土地的共同記憶，

華江高中三年級學生沈芝竹則表示，她住在萬華區，古蹟以落成280年的龍山寺最有名，從小父母就常帶她去參拜，每年的花燈也從不缺席，龍山寺已成為家庭生活的一部分。她希望政府能悉心修繕台灣古蹟，如果有時間、也有完整規畫和管道，她願意當古蹟導覽員。

華江高中地理老師張庭堃則表示，108新課綱規定各校要融入在地特色，開設校本特色課程，該校就開設了「艋舺風華」這門課，結合國文、英文、歷史、地理老師，除了讓學生了解萬華區、及學校所在南萬華（加蚋仔）的歷史演變，也要了解新店溪凸岸、凹岸等地形，並賞析、創作相關文學作品，進而能用英文介紹龍山寺等當地古蹟、特色。

本身是金車走讀志工的華江高中老師高慧玲表示，青少年要接近古蹟，和生活產生連結，才能感動、更想接近與保護，參加類似金車舉辦的走讀活動，能在最短時間內吸收導覽老師的菁華、深度接觸、探訪建築，她也會帶自己的孩子參加。