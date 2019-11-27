親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
教育者有話說
大學考招
文教新訊
大學研究所
技職教育
中小學
國家考試
升大學甄選攻略
升學情報站
新知學習
觀點評論

高以翔之死 中國「戶外明星競技節目」走上窮途末路？

我國天弓3型飛彈這項技術獨步全球 技壓美方外國關注求購

台南古蹟全國最多？金車調查：多數青少年答錯了

2019-11-27 16:05聯合報 記者張錦弘／即時報導

台南市是文化古都，很多人自然而然以為台南的古蹟全台稱冠，其實不然。

金車文教基金會下午舉行青少年文化觀調查報告記者會，受訪的1萬3385名中小學生當中，約6成2以為是台南是國內古蹟最多的縣市，其實是台北市；更只約一成受訪者知道全台古蹟有900多個。

根據文化部統計，北市有19個國定古蹟、159個市定古蹟，總計有178個古蹟；台南則有22個國定、120個市定古蹟，總計142個。不過若只探討國定古蹟，台南市仍略勝一籌。

此外，調查結果顯示，近8成青少年不知道台灣沒有聯合國認定的世界遺產，但政府已列出18個世界遺產的潛力點，受訪青少年認定太魯閣和玉山是最有可能成為世界遺產潛力點首選。

與生活密不可分的台灣鐵路是重要交通命脈，有些老車站歷史悠久，甚至被認定是古蹟，但調查發現，只有近2成9青少年知道新竹火車站是珍貴的國定古蹟，另一國定古蹟是台中火車站。

導致青少年不了解在地史蹟文化的原因，以時間不足、看不懂、沒興趣等因素最多。

文化是跨國交流最美麗的語言，半數青少年認為夜市和廟宇最具台灣特色，而當外國人來訪台灣，青少年最想帶他們去逛夜市，其次是參觀古蹟、喝手搖飲。

景美女中三年級學生胡詠真表示，了解文化古蹟要從小培養，她住在北市古蹟最多的中正區，從小父母就會帶她實地走訪古蹟，比念課本更能感受古蹟的溫度。她特別有興趣的國定古蹟是總統府，今年剛好落成滿100年，承載著很多台灣人及這塊土地的共同記憶，

華江高中三年級學生沈芝竹則表示，她住在萬華區，古蹟以落成280年的龍山寺最有名，從小父母就常帶她去參拜，每年的花燈也從不缺席，龍山寺已成為家庭生活的一部分。她希望政府能悉心修繕台灣古蹟，如果有時間、也有完整規畫和管道，她願意當古蹟導覽員。

華江高中地理老師張庭堃則表示，108新課綱規定各校要融入在地特色，開設校本特色課程，該校就開設了「艋舺風華」這門課，結合國文、英文、歷史、地理老師，除了讓學生了解萬華區、及學校所在南萬華（加蚋仔）的歷史演變，也要了解新店溪凸岸、凹岸等地形，並賞析、創作相關文學作品，進而能用英文介紹龍山寺等當地古蹟、特色。

本身是金車走讀志工的華江高中老師高慧玲表示，青少年要接近古蹟，和生活產生連結，才能感動、更想接近與保護，參加類似金車舉辦的走讀活動，能在最短時間內吸收導覽老師的菁華、深度接觸、探訪建築，她也會帶自己的孩子參加。

金車文教基金會曾清芸總幹事表示，金車文教基金會每年於春、秋兩季舉辦「金車走讀樂活99」活動，開放雙北、宜蘭、桃園等多元路線供全民參與，期盼社會大眾走出戶外，培養親近文化的主動性，進而提升國人文化觀。

金車文教基金會下午舉行青少年文化觀調查報告記者會。記者張錦弘／攝影
金車文教基金會下午舉行青少年文化觀調查報告記者會。記者張錦弘／攝影
分享

國定古蹟世界遺產龍山寺

相關新聞

網友怒了！學生想當外送員 高中師發文憂台灣未來

2019-11-27 15:09

教育部設置「赴陸交流登錄平台」 須提前報備

2019-11-27 17:17

新竹縣12家幼兒園違法 超收、無教保資格為常因

2019-11-27 13:33

五股也有國家級濕地？ 教育局出泰五林文史生態專書

2019-11-27 12:02

技職法修正初審通過 高職師教六年不必到業界實習半年

2019-11-27 10:16

原住民族語文競賽轉播出包成家長遺憾 教團批落漆柯P

2019-11-27 10:12

新住民配偶列特種生 免考升學考

2019-11-27 00:23

港生最快下周來台就讀 台大盼師生理解支持

2019-11-27 00:12

師培法修正案今三讀 增本土語言師資培育管道

2019-11-26 17:33

教部祭誘因穩定偏鄉師資 校長：還需觀察

2019-11-26 14:35

獎勵偏鄉教師 教育部補助傷害保險和參訪費

2019-11-26 14:35

立院三讀「大學法」修正案 新住民升學比照外籍生

2019-11-26 13:23

廁所巡禮、手搖杯、包粽成多元文化教案 獲教育部表揚

2019-11-26 11:34

當事人心聲：偏鄉老師不是因為「利多」 而是教育熱忱

2019-11-26 10:46

鼓勵偏鄉任教 教部補助國內外參訪、全額傷害險

2019-11-26 10:43

全國語文競賽 竹市12名語文菁英奪特優

2019-11-25 14:56

台灣私校第一人！元智教授彭朋瑞 論文連兩年獲選ISSCC

2019-11-25 13:36

老師對學生的言語霸凌更可怕 人本指國家要扛責

2019-11-25 10:55

全民國防補充教材新增學生讀本 加入媒體素養、反恐

2019-11-25 10:22

教部鬆綁 績優私校可漲2成雜費

2019-11-24 23:44

王金平以身搭橋 期勉青年誠正勤樸

2019-11-24 20:53

嘉藥大學副教授李得元 榮獲華人十大傑出專案經理獎

2019-11-24 12:07

環球科技大學女學生 首位考取無人植保機人員

2019-11-24 12:05

台灣每5人就有1名老人 台師大推社區據點高齡課程

2019-11-24 12:02

特教生最後一哩路 大專特教優良師：這是有福氣的工作

2019-11-24 09:31

在校背母語課文 回家一問三不知

2019-11-24 00:39

本土語言師資多兼任 奔走4校月薪21K

2019-11-24 00:39

國高中必修本土語言 恐難見效

2019-11-24 00:39

愈來愈想贏在起跑點 幼童近半數在學才藝

2019-11-23 10:32

對社會有重大貢獻 胡芳蓉、李茂生獲選台大特聘教授

2019-11-23 09:39

強化學童英文嘉義市增聘外師 英文融入小一課程

2019-11-22 17:23

台灣學生創意無限！「兩岸微電影大賽」獲多項大獎

2019-11-22 10:46

訪問生9成選台大 宿舍缺很大

2019-11-21 23:57

幼兒園課後留園 全教總批3亂象 教部：持續督導

2019-11-21 23:44

金手獎第2名也可海外研修 教部媒合得獎生就業

2019-11-21 23:40

南市測驗平台 學生「閱閱」欲試

2019-11-21 23:20

大批港生來台擠壓台生資源？曾志朗:應該反向思考

2019-11-21 21:38

教育部加碼！高中職技藝賽前兩名補助海外研修

2019-11-21 21:06

課後留園亂象多！有的10人才開班 有些1人就開

2019-11-21 14:03
看更多

熱門文章

新竹縣12家幼兒園違法 超收、無教保資格為常因

2019-11-27 13:33

網友怒了！學生想當外送員 高中師發文憂台灣未來

2019-11-27 15:09

翻轉大華科大增AI科系 敏實集團總裁：我說了算

2019-11-27 09:00

技職法修正初審通過 高職師教六年不必到業界實習半年

2019-11-27 10:16

一生致力出版事業 桂冠賴阿勝獲頒專業獎章及褒揚狀

2019-11-26 19:51

港生最快下周來台就讀 台大盼師生理解支持

2019-11-27 00:12

台南古蹟全國最多？金車調查：多數青少年答錯了

2019-11-27 16:05

聖功女中雙姝 學生美術賽拿第一

2019-11-26 18:04

南科實中「遙控垃圾車」炫 師生團隊協助社區清掃

2019-11-26 18:17

成大研發出醫學用奈米級夜明珠 讓腫瘤自己發光

2019-11-27 13:37

原住民族語文競賽轉播出包成家長遺憾 教團批落漆柯P

2019-11-27 10:12

五股也有國家級濕地？ 教育局出泰五林文史生態專書

2019-11-27 12:02

師長不用再待陽台辦公 泰雅族象鼻國小新校舍重建有望

2019-11-27 10:19

哪國人幽默？台師大研究：義國居冠 台灣在中後段

2019-11-27 10:43

星國女排進宜蘭國華國中PK 校方：教室在世界

2019-11-27 15:16

靜宜主顧聖母堂教堂椅 公東師生花半年手工製作

2019-11-27 12:56

非基改國產豆漿入校園 南部縣市國中小年喝50萬杯

2019-11-27 11:24

二技技優入學招生 543名額28日起公告

2019-11-27 01:30

奇幻礦坑走廊 瑞芳瓜山國小打造空間美學

2019-11-26 19:47

新住民配偶列特種生 免考升學考

2019-11-27 00:23

象鼻國小新校舍 「部落的文教中心」

2019-11-27 11:16

走美術路遭質疑…學生用畫作訴說 八德國中美術班開展

2019-11-27 13:32

都會高中生深入山林吊橋 看見城鄉資源差異

2019-11-27 12:26

國中生涯衝一波 國3生胡馨云拿全國語文賽作文特優

2019-11-27 17:13

教育部設置「赴陸交流登錄平台」 須提前報備

2019-11-27 17:17

紐時賞析／旅遊業流行生態之旅 秘魯這飯店聘科學家開工作坊

2019-11-27 15:36

影／屏科大點木成金！文旦廢枝變「乾淨的炭」 國外商機大

2019-11-27 16:31

音樂比賽德光大滿貫 以國中生為主的管樂團擊敗高中生

2019-11-27 14:27

不是原住民！姊妹獲全國語言競賽魯凱族語朗讀特優第一

2019-11-27 17:17

鹹菜開箱！關西石光國中手腳並用做鹹菜 落實食農教育

2019-11-27 14:39

小六染毒入校感化 17歲終於懂愛與父母和解

2019-11-27 16:53

影／steal someone’s thunder 意思不是「偷走某人的雷」！

2019-11-27 15:37

成大奈米夜明珠偵測技術 常人也能看到腫瘤

2019-11-27 13:31

大榮飛修科 太古培訓精進技能

2019-11-26 22:47

收費不敷成本 2職類術科技檢費109年調漲

2019-11-27 15:31

散發咖啡香的語言學習中心 正修科大讓語文學習變悠哉

2019-11-27 16:40

紐時賞析／森林消失中 完整森林有更好的減碳效果

2019-11-27 15:21

台灣自主學習節 香港64教育者參與

2019-11-27 17:06

特教生王宏嘉 獲竹市特教美術比賽繪畫類首獎

2019-11-27 17:24
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top