主題探索學習 康橋攻城略地遊三國

2019-11-27 17:34 聯合線上／ 林煥堯



走出教室、置身戶外，將歷史融入生活情節，結合各個學科領域的主題課程，讓孩子跨領域學習，體會不一樣的學習！林口康橋國際學校日前首次舉辦了主題式戶外教學活動，為期兩天一夜，以三國時代為背景，在豐富多樣化的分站闖關與課程學習中，全方位培養學生探索知識、團隊合作及溝通技巧！

圖／康橋 提供 分享 facebook

以八年級學生為對象的主題課程，重現三國歷史的背景、人物、國號等，每個學生為自己國家爭取榮譽、累積兵力，最後運用總兵力及相關資源，一起鬥智、鬥技巧，在小隊的合作下展開攻城掠地求得最後勝利。豐富多樣化的關卡式學習，依童軍教育為主軸，設計出許多趣味十足的挑戰，如投石機的水球大戰、辨識童軍旗幟、傷患搬運、帳篷紮營，甚至是野炊的學習等，都讓每個人在團隊裡學中做、做中學，並從中訓練孩子在實務中獨立思考、與他人互相溝通，最後達成共識、完成目標。

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以家喻戶曉的三國題材為構想，透過結合多學科領域的課程設計，讓學生融入在情境中主動學習、積極參與。林口康橋中學部校長張祝芬表示，在熱血三國的帶狀課程規劃下，以試探為目的的活動學習中讓孩子試著找到自我定向，無論在團隊裡扮演武將、軍師、甚至是領導者的角色，透過此次活動都期盼每個人更能了解自我。

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走出戶外的知識學習，透過實際互動的過程，讓孩子融會貫通相關的學科領域，包括數學限時的動腦四則運算、理化元素符號的桌遊、比手畫腳成語考驗、及英語單字的搶答等，學生在團隊中參與各關卡，面對困難的同時更培養孩子解決問題的能力！八年級學生蔡亞芯分享，最後的攻城略地非常刺激，不僅考驗大家反應外，學習有效地溝通與冷靜判斷，才能在活動中贏得勝利！

康橋多元課程的規劃與設計，養成學生良好的自主學習態度與競爭力，學務處訓育組長何俊輝強調，此次的活動，不僅學生準備的舞蹈在舞林大會中發揮的淋漓盡致、展現十足的創意外，在最後引導反思的過程裡，大家對於團隊的溝通、領導的體認與想法，相信在未來人際間的相處與團體生活上，都將是非常受用的經驗。