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網友怒了！學生想當外送員 高中師發文憂台灣未來

2019-11-27 15:09聯合新聞網 綜合報導

學生畢業後想當外送員，高中老師卻不認同的表示，對台灣未來真的很擔心。示意圖／聯合...
學生畢業後想當外送員，高中老師卻不認同的表示，對台灣未來真的很擔心。示意圖／聯合報系資料照
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近期美食外送掀起一波熱潮，有越來越多人都加入了外送員的行列，不過卻有一名老師表示，連他的學霸兒子也羨慕起外送的工作，讓他非常擔憂，這名老師更直言，對台灣未來真的很擔心，一番話引起許多網友怒火。

昨（26日）一名高中老師在臉書社團「靠北熊貓」發文透露，他是高中的導師，這兩年來他發現，大家的畢業志願從Youtuber變成Foodpanda，甚至連他讀台中一中的小兒子也無心脫口，「好好喔，每天自由自在的騎車」，這讓他非常不能接受的表示，「我對台灣未來真的很擔心」。

文章一出立刻引起許多網友怒火並留言表示，「有這種想法的老師才更令人擔心」、「行行出狀員，你這心態當導師我才擔心」、「我比較擔心被你教到的學生價值觀會變的多扭曲」、「就算學了一技之長，目前慣老闆滿街跑還不是只有23k」、「看不起熊貓嗎？熊貓人數比你教過的還多人」。

也有一名才18歲正在做外送員的網友表示，他高中畢業考到駕照後就開始做熊貓，而自從做了外送之後，才了解到流通業的辛勞與苦力，有了食物外送或公車司機等這些人，大家才能快速的拿到自己想吃的東西，或快速去到自己想去的地方，他更在留言中提到，「雖然我才18歲，懂的沒你多，但至少我知道，每個行業都是需要被尊敬的！」。

外送員高中老師美食外送

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