師長不用再在陽台辦公 泰雅族象鼻國小新校舍重建有望

2019-11-27 10:19 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ／台北即時報導



苗栗縣泰安鄉泰雅族象鼻國小50年校舍三年前成危樓，校長、老師為讓出空間給學生上課，只得在陽台辦公。建築師謝伯昌雖早設計好新校舍，卻因預算過低，六度招標都無營造廠投標，近來在建築師呂欽文等人奔走下，終有營造廠點頭，也獲徐增壽文教基金會和教育部表示願意挹注缺口，新校舍終可望圓夢。

象鼻國小是象鼻部落唯一學校，也設幼兒班，學生共64人。謝伯昌說，他2014年響應母校逢甲大學建築系50年捐偏鄉國小100座小書屋心願，將第一座貨櫃書屋送到象鼻國小，驚見學校校舍經過921地震後，梁柱早斷裂、不堪使用，當時校長也邀他投服務企畫書設計新校舍。然而校方因財務拮据，只出得起92萬元設計費，沒有工程預算。

謝伯昌說，2015年他設計好校舍後，苗栗縣府雖框列預算，但實現得要排隊且遙遙無期，全案只得中止，學生繼續在舊校舍上課。直到2016年新校長葉文傑上任，認為舊校舍實在太危險，經勘驗全都報廢成危樓，讓出辦公等空間給學生上課，學生這才得安全，師長們則都移到走廊、陽台辦公。

謝伯昌表示，葉文傑當時也請託立委高金素梅向教育部申請專案預算，讓新校舍計畫有了底。然而部落反映新校舍計畫若仍蓋在原地、面向大安溪，到了冬天，帶砂的冷冽海風會吹進教室，校舍也無法和校園其他建築連結，建議校舍轉向。最後全案更改，由於得增添水土保持、整地等費用，不得不減列其他計畫，連地磚、壁磚都拿掉。

「我們的預算趕不上近年飛漲的建價，就像蒸發掉。」謝伯昌說，去年底全案底定，上網招標，竟連續六次無人投標。他在台中2017年曾做過一坪8萬的學校案，但現在一坪給11萬，廠商都不要，認為該案位於部落，路途遠、風險高，廠方給工人一天工資，可能只有半天效益，寧可去做全台滿滿的都市前瞻計畫案。

由於教育部原說專案預算三年到期，今年底就關帳，謝伯昌、葉文傑急得來台北請建築界友人幫忙請託熟悉的營造廠投標，終於有廠商首肯，呂欽文在聯合報民意論壇為文談該校困境後，也引得眾多回響。呂欽文、謝伯昌說，當他們接到徐增壽文教基金會主動來電說願補足缺口等好消息，都忍不住熱淚直流。