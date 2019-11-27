技職法修正初審通過 高職師教六年不必到業界實習半年

2019-11-27 10:16 聯合報 記者 聯合報 記者 潘乃欣 ／台北即時報導



立法院教育及文化委員會今天初審通過修改技職法，未來技術型高中老師不須符合每任教六年要到業界實習半年的規定。此修正案由立法委員張廖萬堅等20人提案，他們表示，技高老師業務多，一直以來都難落實此法，修法只是解除束縛。教育部同意修正方向，表示技高老師入行前的師資培育過程已包括專門科目。

技術及職業教育法第26條規定，技術型高中和技專校院老師每服務六年就要去業界實習半年。立委張廖萬堅表示，技高老師業務繁多，除授課外還要帶學生參加競賽、檢定、指導社團等，無暇到外部實習。他提案限縮此法規定範圍，改成技專校院老師要實習，技高老師不限。

立委鍾佳濱說，技高老師不像大學老師有為期一年的休假，此法一直難落實，不曉得教育部是否掌握過第一線情況。技高應推動業師來校任教，才是務實作法。

教育部次長劉孟奇說，技高老師和技專校院老師師資培育過程不同，課程也不同，教育部同意此修法方向。如果是技高課程上需要老師的實務專業經驗，那應回到課綱來規範。

教育部國教署署長彭富源表示，針對108課綱，技高的群科中心將結合公、民營機構，辦理具技術深度的實作研習，透過系統性的教師增能研習，掌握產業最新發展脈動。同時也將實施高職優質化計畫，鼓勵技高老師成立專業社群做交流，提升大家的實務技術教學力。另也補助並鼓勵「學校遴聘業界專家協同教學」，促進教學現場的理論與實務結合。