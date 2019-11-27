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原住民族語文競賽轉播出包成家長遺憾 教團批落漆柯P

2019-11-27 10:12聯合報 記者馮靖惠／台北即時報導

台北市學校教育產業工會、新北市教育產業工會今天發布新聞稿表示，108年全國語文競賽於11月22至24日辦理，今年承辦的縣市是台北市政府，但因資訊設備未建置好，賽事進行中，原住民族競賽絕大多數資訊設備卻無法完成直播畫面，讓許多原住民教師、學生與家長翻山越嶺而來，卻只能面對「黑屏」，空留遺憾，更痛批原來這就是天龍國所謂的「尖端科技」？

教團表示，參賽的原住民學生由鄉鎮開始過關斬將，代表各縣市參加全國賽。比賽當時本該是見證孩子努力學習，登台展現學習成果的美好影像，卻因為承辦的台北市政府賽前準備工作不嚴謹，讓視聽設備出了狀況，絕大多數偏鄉師生、父母、祖父母、親人加油團與指導老師面對的是「黑屏」。

教團表示，即使主辦單位事後補救，截至目前為止，有關108年全國語文競賽朗讀直播網址更新結果也僅有泰雅族、魯凱族、賽夏族等三族語朗讀比賽的直播影像，但包括鄒族、雅美族、噶瑪蘭族、阿美族、卑南族、撒其萊雅族、排灣族、卡那卡那富族、賽德克族、拉阿魯哇族、布農族、邵族、太魯閣族等的影像，至今在全國語文競賽網站上卻沒有資料。

教團表示，全國各縣市的原住民族語帶隊教師忿忿不平地說，簡直是「一賽兩制」，不在意原住民，歧視原住民。國語、閔南語、客家語在內湖高工順利完成賽事，但是，原住民語朗讀在麗山國中的賽事，根據參賽族語教師表示，當時除了阿美族和布農族，其他族群幾乎都是黑屏。原來，這就是天龍國所謂的「尖端科技」？

教團表示，台北市長柯文哲的教育局團隊，辦理108年全國語文競賽，在文宣上寫到「全國首善之都，匯集流行時尚、尖端科技、藝術文化之璀璨」卻是這般的落漆，實在令人無法接受。柯文哲市長市府團隊面對全國語文賽事的最大遺憾卻輕輕溜過，船過水無痕，裝蒜就好？因為原住民好欺負？

經查，官網上有公布108年全國語文競賽直播及申訴時間，有關原住民族語朗讀於108年11月23日(周六)下午5時進行重播。另有關大會申訴時間於各組朗讀重播結束後一小時內提出申訴，逾時不受理。

全國語文競賽網址： http://language108.eduweb.tw/Module/Home/Index.php

108年全國語文競賽官網頁面。記者馮靖惠／翻攝
108年全國語文競賽官網頁面。記者馮靖惠／翻攝
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原住民語語文競賽

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