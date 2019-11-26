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青年鹿樂計畫 青年走入偏校服務偏鄉學童

2019-11-26 17:19聯合報 記者章凱閎／即時報導

教育部青年署今年首度辦理「青年鹿樂實踐家計畫」，共有18組青年團隊獲得實踐獎金，分別於6至10月間前往偏鄉學校服務，受益學童達741人。

「青年鹿樂實踐家計畫」鼓勵18至35歲青年發揮專業技能，依偏鄉學校及所在社區或部落需求，規畫與偏鄉學校互動的服務學習方案。18組青年團隊前往24所偏鄉學校（極偏型4校、特偏型6校、偏遠型8校、非山非市型6校）提供創意玩智高、心理培力等多元服務，受益學童達741人。服務活動也呼應108課綱核心素養內涵，強調素養與生活情境緊密互動的關係。

教育部今天舉辦計畫分享記者會。計畫入選人李奇芳是甜點工作室負責人，常於忙碌之餘，開車載著烘焙器具及麵粉駛入偏鄉進行烘焙教學，啟發孩子學習興趣，目前累積服務達20餘校。另一位計畫入選人溫佩璇位從事美術設計工作的「南飄青年」，以大鵬灣牡蠣養殖產業興衰為議題，引導偏鄉學童認識地方傳統產業及動手彩繪蚵殼風鈴，培養孩子美學知能，激發更多想像力及創造力。

教育部長潘文忠表示，偏鄉教育常面臨許多困境，除政府及民間積極挹注資源外，更需青年的支持與參與。當前人才培育教育政策，應本於全人教育的精神，因應時代與環境的需求，以自發、互動、共好為理念，成就每一個孩子適性揚才，以「核心素養」作為課程發展的主軸，培育學生適應現在生活及面對未來挑戰。

偏鄉學校青年教育部

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