立院三讀「大學法」修正案 新住民升學比照外籍生

2019-11-26 13:23 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡晉宇 ／台北即時報導



立法院院會今日三讀「大學法」修正案，增列新住民配偶為特種身分學生。修法後，經歸化後的新住民，得適用與蒙藏學生、僑生、大陸地區學生等外國學生進入我國大學修讀學位相關規定，提供更友善多元的入學管道與環境。

修正前的「大學法」第25條明定，僅有重大災害地區學生、政府駐外工作人員子女、參加國際性學科或術科競賽成績優良學生、運動成績優良學生、退伍軍人、蒙藏學生、僑生及大陸地區學生、外國學生等被列為特種學生，可不受國內一般升學規定限制。在正面表列的特種學生中，並無新住民配偶，導致其歸化台灣後，無法使用母國的學歷報考大學，影響受教權益。

此次「大學法」增列特種身分學生類別，納入新住民配偶，在歸化後可適用原本「大學法」僑生、陸生的相關規定，避免新住民在和本國人競爭中，因語文程度等因素而產生不公。

民進黨立委李麗芬表示，根據內政部移民署資料，截至去年10月為止，外籍配偶人數已逾54萬人，逐漸成為我國第五大族群，然未在台灣接受國民教育之外國人，所受教育內容與國內學生有所差異，採用同樣入學方式會增添其難度，故推動修法後，將外籍配偶也納入特種學生範圍，讓這些新住民不用被視為國內一般生，影響升大學進程。