廁所巡禮、手搖杯、包粽成多元文化教案 獲教育部表揚

2019-11-26 11:34 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ／台北即時報導



教育部今年度持續甄選各校多元文化教案，吸引全國122件教案競爭，最後選出23件優良教案。高中職組教案特優的雲林縣私立正心高中，透過「校園廁所巡禮」帶出性別友善廁所議題；國中組特優的嘉義縣民和國中以手搖杯茶飲原料為主題，讓新住民學生與其他同學共同探討台灣與越南種植茶葉的衝突點。

「108年度全國性多元文化教案頒獎典禮」訂於11月30日舉行。雲林縣私立正心高中透過「校園廁所巡禮」帶出性別友善廁所議題，並經由男女廁比例不均的現象，歸納多元文化價值觀的差異點，將教學融合性別平等議題與多元文化議題。該校強調給學生的核心概念是「換位思考」，希望讓學生培養尊重與理解的素養。

嘉義縣民和國中讓新住民學生與其他同學共同探討台灣與越南種植茶葉的衝突點，教導學生新聞辨識能力，像是「越南茶為次品或毒（爛）茶」的網路資訊，學習除了不可輕信外，更應對多元文化尊重與了解。

金門縣金湖國小獲得國小組特優，教案內容以不同國家的粽子為主題，將學生分成5組，分別收集日本、緬甸、越南、馬來西亞、泰國等5國的粽子資料，並製作海報上台介紹，還實際動手包粽子，讓同學更能體驗不同文化間的差異。