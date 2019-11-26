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MLB／馬林魚正式釋出陳偉殷 經紀公司上工了！

鼓勵偏鄉任教 教部補助國內外參訪、全額傷害險

2019-11-26 10:43聯合報 記者馮靖惠／台北即時報導

為提高偏遠地區學校教師服務誘因，穩定偏遠地區學校師資，教育部提供特別獎勵，每服務滿三年可獲補助赴國內外同級學校參訪；另可申請投保傷害保險費用，補助金額從每人每年200萬元至500萬元。

教育部國教署近日訂定公布「補助自願赴偏遠地區學校服務之校長及教師相關特別獎勵措施經費作業要點」。自願赴偏遠地區學校服務的校長及教師，每服務三年，經各該主管機關同意後，得利用寒暑假期間赴國內外同級學校參訪，以幫助同級學校間課程與教學經驗分享及傳承，且避免於學期中影響學校行政及教學。費用由各該主管機關補助。

另外，考量偏遠地區學校地處偏遠、交通不便等因素，提高校長及教師人身安全保障，自願赴偏遠地區學校服務的校長及教師，服務期間由各該主管機關為其另行投保傷害保險，保險金額依偏遠地區學校分級採固定額度辦理。

國教署副署長戴淑芬表示，自願赴偏遠地區學校服務的校長及教師，除參加公教人員保險外，由各該主管機關為其另行投保傷害保險，偏遠地區學校每年保險金額200萬元；特殊偏遠地區學校每年保險金額300萬元；極度偏遠地區學校每年保險金額500萬元。

戴淑芬說，國立學校是全額補助，地方政府則是依中央對直轄市縣（市）政府補助辦法規定、學校級別、各地方政府財力級次，及配合教育部獲配年度預算額度，給予不同補助比率，最高補助比率從86%至90%不等。

另外，戴淑芬表示，各主管機關可得視財力狀況依偏遠地區學校分級及交通狀況，補助校長或教師油費、交通費、租屋費。

為提高偏遠地區學校教師服務誘因，穩定偏遠地區學校師資，教育部給予自願赴偏遠地區學...
為提高偏遠地區學校教師服務誘因，穩定偏遠地區學校師資，教育部給予自願赴偏遠地區學校服務的校長及教師特別獎勵，每服務滿三年，可利用寒暑假期間，赴國內外同級學校參訪。本報資料照片
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