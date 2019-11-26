親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
教育者有話說
大學考招
文教新訊
大學研究所
技職教育
中小學
國家考試
升大學甄選攻略
升學情報站
新知學習
觀點評論

台大系統3校 學期擬縮為15周盼開放學士直升碩班

2019-11-26 00:29聯合報 記者馮靖惠／台北即時報導

台灣大學、台灣師範大學、台灣科技大學組成台灣大學系統三校，為接軌國際、增加學習和課程規畫彈性，擬將學期縮短為十五周，讓台灣學生學習更多樣化，也讓國際生交換生更能來台。但教育部說，應在確保教師授課時數、學生學習權益、教學品質等前提下，和師生溝通後再實施。

台科大副校長莊榮輝說，台灣的大學一個學期授課時數為十八周，在全世界來說是最長的，許多國家只有十二至十五周，授課周數長未必學得多、學得好。他表示，雖然三校可自己做，但還是希望教育部能出面，統一調整制度；學期縮為十五周後，暑假就可變成第三學期，用來上密集課程或戶外課程，讓學生學習更多樣化，課程規畫也更有彈性。

台科大校長廖慶榮表示，主要是配合國際趨勢，讓學生有較大彈性，可以出國交換，也方便國際生來台交換。待通過校內相關程序後，希望一○九學年起實施。

教育部回應，依大學法施行細則規定，學分計算原則以授課滿十八小時為一學分，各校如因辦學特色而有調整每學期授課周數為十五周的需求，應在確保教師授課時數、學生學習權益、教學品質等前提下，和師生溝通後再行實施。

另三校也希望推動學士直升碩士班制度，並打算將此議題提到明年的全國大專校院校長會議中討論。台大教務長丁詩同說，讓優秀的大學部學生逕修碩班，對留才和育才有很大幫助；台師大教務長陳昭珍表示，開放逕升碩班後，不用再考試，能更聚焦學習和教學。

全國私校工會理事長尤榮輝提醒，國立大學若開放「學逕碩」恐排擠私校弱勢生就讀機會，建議應有配套措施，例如限制「學逕碩」比率。教育部前部長吳思華說，學升碩五年一貫，有助於學生海外交換，碩士班兩年太短，不利於碩班完整學習。只要不過度排擠他校生入學機會，可酌量採行。

高教司說，依大學法規定，僅有學士逕修讀博士學位或碩士逕修讀博士學位的法源，若學校要「學士逕修讀碩士班」，須先修大學法。

教育部台科大台灣大學

相關新聞

全國語文競賽 竹市12名語文菁英奪特優

2019-11-25 14:56

台灣私校第一人！元智教授彭朋瑞 論文連兩年獲選ISSCC

2019-11-25 13:36

老師對學生的言語霸凌更可怕 人本指國家要扛責

2019-11-25 10:55

全民國防補充教材新增學生讀本 加入媒體素養、反恐

2019-11-25 10:22

教部鬆綁 績優私校可漲2成雜費

2019-11-24 23:44

王金平以身搭橋 期勉青年誠正勤樸

2019-11-24 20:53

嘉藥大學副教授李得元 榮獲華人十大傑出專案經理獎

2019-11-24 12:07

環球科技大學女學生 首位考取無人植保機人員

2019-11-24 12:05

台灣每5人就有1名老人 台師大推社區據點高齡課程

2019-11-24 12:02

特教生最後一哩路 大專特教優良師：這是有福氣的工作

2019-11-24 09:31

在校背母語課文 回家一問三不知

2019-11-24 00:39

本土語言師資多兼任 奔走4校月薪21K

2019-11-24 00:39

國高中必修本土語言 恐難見效

2019-11-24 00:39

愈來愈想贏在起跑點 幼童近半數在學才藝

2019-11-23 10:32

對社會有重大貢獻 胡芳蓉、李茂生獲選台大特聘教授

2019-11-23 09:39

強化學童英文嘉義市增聘外師 英文融入小一課程

2019-11-22 17:23

台灣學生創意無限！「兩岸微電影大賽」獲多項大獎

2019-11-22 10:46

訪問生9成選台大 宿舍缺很大

2019-11-21 23:57

幼兒園課後留園 全教總批3亂象 教部：持續督導

2019-11-21 23:44

金手獎第2名也可海外研修 教部媒合得獎生就業

2019-11-21 23:40

南市測驗平台 學生「閱閱」欲試

2019-11-21 23:20

大批港生來台擠壓台生資源？曾志朗:應該反向思考

2019-11-21 21:38

教育部加碼！高中職技藝賽前兩名補助海外研修

2019-11-21 21:06

課後留園亂象多！有的10人才開班 有些1人就開

2019-11-21 14:03

香港本地生申請到台大當訪問生 不到一天增六成

2019-11-21 12:40

影／全教總：衝公幼課後留園開辦率 竟要教保員自砍薪

2019-11-21 11:00

教育部統計：全台僅剩3所男校、20個女校

2019-11-21 09:28

獨／少子化浪潮 天主教崇光女中國中部明年收男生

2019-11-21 09:21

日月光環保論文獎助 17位碩博士獲獎

2019-11-20 18:07

台灣首府大學校董兩兒一女均任要職 校方：合法聘用

2019-11-20 17:41

台灣首府大學董座聘2兒任主秘、董事年薪破百萬 教部要徹查

2019-11-20 16:05

2019年全球論文高被引學者 台灣17人進榜創新高

2019-11-20 14:45

25年教改最大一次變革！ 想掌握大學入學竅門就要搞懂108課綱

2019-11-20 13:01

首屆咖啡行銷競賽開跑 前四名進相關企業起薪多兩成

2019-11-20 10:49

「羅家倫國際漢學講座」 余英時、王德威 周五政大演說

2019-11-19 23:32

機械所論文寫命理、夜市 李家同：教改廣設科大惹禍

2019-11-19 16:56

校長握校務基金 學生教授呼籲修法

2019-11-19 15:05

身障生安置簡章今天公布 12月辦說明會

2019-11-18 16:23

會考成績墊底國中校長調教育處惹議 林明溱稱督促用心

2019-11-18 15:36
看更多

熱門文章

獨／台灣一學期全球最長 台大、台師大、台科大擬縮短為15周

2019-11-25 09:36

不必考試！ 台大系統三校擬推原校逕讀碩士班

2019-11-25 09:48

中山大學籌設醫學院 建商校友捐2億蓋大樓

2019-11-25 17:25

台灣私校第一人！元智教授彭朋瑞 論文連兩年獲選ISSCC

2019-11-25 13:36

推逕讀碩班 教團：應避免排擠私校生讀國立大學機會

2019-11-25 10:12

全國語文競賽 竹市12名語文菁英奪特優

2019-11-25 14:56

老師對學生的言語霸凌更可怕 人本指國家要扛責

2019-11-25 10:55

獲世界機器人大賽第三名 僑泰高中拿下台灣最佳成績

2019-11-25 15:12

外婆洗愛玉入舞作 台東高商女學生曹閔淨挺進全國決賽

2019-11-25 12:40

不必考試！ 台大系統3校擬推原校逕升碩士班

2019-11-25 14:29

國內大學一學期世界最長 台大、台師大、台科大擬縮為15周

2019-11-25 14:27

雙重逆境擊不倒 暨大附中彭怡靜拚進中正社福系

2019-11-25 17:54

弘光科大學生畢聯展 遶境平安布條成時尚吊帶

2019-11-25 11:52

逕升碩班 教團建議配套措施避免排他

2019-11-25 14:30

全民國防補充教材新增學生讀本 加入媒體素養、反恐

2019-11-25 10:22

高科大文創系展巧思 讓椅子不只是椅子！

2019-11-25 11:57
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top