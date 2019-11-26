台大系統3校 學期擬縮為15周盼開放學士直升碩班

2019-11-26 00:29 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ／台北即時報導



由台灣大學、台灣師範大學、台灣科技大學組成台灣大學系統三校，為接軌國際、增加學習和課程規畫彈性，擬將學期縮短為十五周，讓台灣學生學習更多樣化，也讓國際生交換生更能來台。但教育部說，應在確保教師授課時數、學生學習權益、教學品質等前提下，和師生溝通後再實施。

台科大副校長莊榮輝說，台灣的大學一個學期授課時數為十八周，在全世界來說是最長的，許多國家只有十二至十五周，授課周數長未必學得多、學得好。他表示，雖然三校可自己做，但還是希望教育部能出面，統一調整制度；學期縮為十五周後，暑假就可變成第三學期，用來上密集課程或戶外課程，讓學生學習更多樣化，課程規畫也更有彈性。

台科大校長廖慶榮表示，主要是配合國際趨勢，讓學生有較大彈性，可以出國交換，也方便國際生來台交換。待通過校內相關程序後，希望一○九學年起實施。

教育部回應，依大學法施行細則規定，學分計算原則以授課滿十八小時為一學分，各校如因辦學特色而有調整每學期授課周數為十五周的需求，應在確保教師授課時數、學生學習權益、教學品質等前提下，和師生溝通後再行實施。

另三校也希望推動學士直升碩士班制度，並打算將此議題提到明年的全國大專校院校長會議中討論。台大教務長丁詩同說，讓優秀的大學部學生逕修碩班，對留才和育才有很大幫助；台師大教務長陳昭珍表示，開放逕升碩班後，不用再考試，能更聚焦學習和教學。

全國私校工會理事長尤榮輝提醒，國立大學若開放「學逕碩」恐排擠私校弱勢生就讀機會，建議應有配套措施，例如限制「學逕碩」比率。教育部前部長吳思華說，學升碩五年一貫，有助於學生海外交換，碩士班兩年太短，不利於碩班完整學習。只要不過度排擠他校生入學機會，可酌量採行。

高教司說，依大學法規定，僅有學士逕修讀博士學位或碩士逕修讀博士學位的法源，若學校要「學士逕修讀碩士班」，須先修大學法。