百年淬鍊重開機 東吳大學EMBA創新高階管理者的動靜人生

2019-11-26 00:00 文／ 東吳大學 提供



面對產業環境高度競爭與急速變動的時代，企業管理難度增加，經理人都亟欲找到解方，也看見在職場重新學習的需求。而對選擇EMBA進修的企業主和中高階主管而言，他們要的不只是學識，更是要啟動人生篇章的可能性；東吳大學EMBA從兩位「董ㄟ同學」的口中，聽到在EMBA讓美好人生變成「動詞」的能量！

圖／東吳大學 提供 分享 facebook

走近博愛特區，新舊歷史建築映入眼簾，這裡是政治重心、也是商業和文教的集聚地；一個轉角，濃厚的校園氛圍令人眼前為之一亮，承接特區安靜內斂的感受，彷彿述說了百年歷史人文薈萃的時光，這裡，是東吳商學院EMBA所在之處。

「EMBA成立十週年之後，急於渴望創新轉型！」東吳大學商學院教授邱永和，在兩年前承接EMBA主任之時，正是面臨傳統與革新的交會之際，希望重新定義東吳EMBA的方向。

動靜籌策 積極轉型 重新定義有溫度的EMBA

圖／東吳大學 提供 分享 facebook

邱永和曾擔任東吳大學教務長與公平會副主委，在政府與學界雙棲的他，運用自身經驗與專長，看見了東吳EMBA不足之處。邱永和認為，面對未來的高階經理人管理環境，不是僅僅深化商業認知就可以應付。我們看到業態瞬息萬變，新零售重新定義消費場景、AI讓傳統製造業立即得從規模化、標準化朝向個性化和智慧化轉型，這是一個「昨日成功模式不適用於今日環境」的時代。

因此，邱永和積極的促進東吳大學EMBA轉型，大力強調創新與應用，從去年開始大量導入ＡＩ應用學程，採用人工智慧客服協助報名招生校務管理，課程也加入巨量資料應用專題與金融科技創新內容，支持創新創業，協助企業培養新人才；今年推出的經營者身心健康風險管理，更是實踐他對東吳大學EMBA的中心理念：「動靜籌策、術法權衡」。強調除了對外管理用人識人的提升外，更要兼顧自身的心靈健康，一個良好的領導者除了專業知識及技能更要能掌握自身的狀態，唯有擁有健康才能帶領團隊繼續創造高峰。善用東吳百年文人底蘊，以資訊科技與應用趨勢加值，讓不同領域的學員從商場到人生都有多元面向的體會。

看見另一個自己，「商場虎媽」重回校園找到學習與生活的快樂

圖／東吳大學 提供 分享 facebook

「家人都說我變了！」吉祥工業副董事長、學員們口中的「班代姐」，東吳大學EMBA第十二屆班代王秋萍這麼說著。

曾在事務所歷練下的王秋萍，擅長於溝通整合與數字管理，因緣際會進入從鋁複合板製作起家的吉祥工業，一待就是三十年。當年黃吉盛董事長專研研發，跟她的管理專長截長補短，在對於品質的嚴格要求及獨步市場的生產模式下，讓吉祥工業達到世界級的規模，並與業界策略聯盟，成為國內品質最好的金屬複合板的材料供應商，是臺灣真正的「隱形冠軍」。

身為女性的她多年來不只是專業經理人身份，在董事長授權下全盤負責規劃集團營運，成為經營合夥人，於業界擁有不凡成就。而多重身分忙碌之下，也觀察到環境改變與自身不足之處，二０一八年在友人推薦下毅然決定就讀東吳EMBA，回到校園，挑戰自我。

「因脫離學校太久在剛開始上統計課時同學們都上傳解答了我還是看不懂」，當時求助兒子女兒的王秋萍反而因為這個機會拉近了跟家人的關係，「以前的我是虎媽，現在家人都說我變了！」王秋萍不但在EMBA學習到最新得商業學識，更開始了重新當學生得樂趣，現在同事跟家人都很喜歡聽她談在學校的趣事，因為能真正感受到她已完全沉浸享受在快樂學習的氛圍中。

自稱在班上年紀稍長的王秋萍，發揮大姊大個性，擔任班代為「弟弟妹妹」們出一份力，不只是學業上的教學相長，私下更凝聚了全班，一同學習，一同啟發。在課業學習之餘，更有參訪與社團互動，建立情誼及提升自我能量，更是無價的附加價值，在這班級文化下建立起家人般的感情，甚至大家都還擔心「萬一不上課了怎麼辦」。

在東吳這個商業氣息跟人文底蘊兼備的地方，回歸當學生的感覺，感受學習的美好，多元的接觸，看到更多不同產業的面向，「選擇東吳是明智之舉！」王秋萍這樣做了結論。

運用吳寶春條款 讓餐飲業董ㄟ歸零再出發

圖／東吳大學 提供 分享 facebook

同樣是第十二屆的副班代天蔥國際董事長盧俊賢，說自己雖是高職學歷，但在第八屆學長的推薦，以及教育部以「特殊成就」可視為具備大學之同等學力的「吳寶春條款」名義下，進入了東吳大學EMBA。

盧俊賢從家族餐飲業起家，創立MR. Onion打造國內西餐標竿，在面對國內民眾口味轉變快速的市場挑戰下，不斷創新思維打造多樣化品牌。盧俊賢認為「餐飲業需要考量顧客的剛性需求」，因此他積極投入需求大、效益佳的中菜市場，創立「點8號」點心專賣店以港粵盅飯、現做蒸點作為產品主軸；「點8號」營運表現相當亮眼，今年已於林口開出二號店，十二月也將在板橋開新店，積極打造港點搶市。

談到進入EMBA，盧俊賢說一個人若在自己領域待久了，一定會看不到一些東西，加入EMBA不只是他自己學習，回到公司主管會議也會分享所學訊息，分享經營思維，讓大家站在同一個認知線上思考公司的未來，皆有所得；而EMBA的商業學習更是能分享應用在餐飲業的教育訓練，像是天蔥集團跨及中西式餐飲，西式套餐重視外場服務，員工必須具備獨立運作的服務特質；而中式料理相反，港點後場師傅很重要，外場翻桌率高節奏快，需要高機動性與積極度，員工們會思考兩者的不同，瞭解更多服務上的精緻度與經驗學習，提供給顧客更好的體驗，讓顧客除了享受美食更能兼顧健康與心靈滿足。

選擇EMBA就讀，希望能在不同的環境中激盪更多的創意火花，兩位董仔皆不滿足現狀，突破自我再創高峰，也展現了領導人的風格與魅力，這正是東吳商學院EMBA所珍視的內外兼修，提升自我，透過自我探索取得平衡，藉此發展更遠更廣的未來。

管理大師傑克威爾許曾說：「不管數字看起來多吸引人，文化和財務報表一樣重要。」東吳蘊含創新元素與人文深厚素養，富有良好學習的環境與文化。同時，AACSB認證評鑑為全球前5%頂尖商學院的東吳EMBA，更是與時俱進兼顧未來高階管理者職場、生活所需，媒合產官學界資源提供職場人脈與學識的平台，驅動高階經理人的夢想並累積能量，提升實力、備戰未來！