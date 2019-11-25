親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
教育者有話說
大學考招
文教新訊
大學研究所
技職教育
中小學
國家考試
升大學甄選攻略
升學情報站
新知學習
觀點評論

沖繩首里城重建之路：決心與否，攸關文資去留

全國語文競賽 竹市12名語文菁英奪特優

2019-11-25 14:56聯合報 記者張雅婷／新竹即時報導

108學年度全國語文競賽共吸引全國22縣市1千880位選手一較高下，新竹市派出69位學生應戰，共12位學生在全國語文高手中勇奪全國特優。教育處表示，其中困難度最高的原住民語，因語別非常多且腔調差異大，竹市學生確認原住民學生參賽族別後，再尋求特別語別的長老、耆老一起擔任學生的指導老師，讓學生的口音更道地。都市原民學生還會找族語教師個別指導並錄音存檔，增加語言熟練度，老師也會根據學生的身份、年齡，選擇當的族服，還要為學生設計髮型等整體造型，增加學生自信心及氣勢。

全國語文競賽是每年語文界的盛事，包含國、閩、客及原住民族語，並有朗讀、演說、字音字形等項目，競賽組別為國小學生組、國中學生組、高中學生組、教師組及社會組等5組，教育處長黃錦能表示，參賽的選手都是各縣市的語文菁英。

「練閩南語朗讀比賽雖然很困難也很辛苦，但想到閩語正在逐漸消失中，就覺得有義務」獲國中組閩南語朗讀特優的彭桓恩表示，既因會說閩南語，推廣閩南語就如同他的使命，要把閩南語及文化傳承下去，彭媽媽表示，閩南語練習對兒子是排解功課壓力的方式，而且兒子會不斷研究閩南語的腔調及不同場合說法，不只是為了比賽練習，而是把閩南語落實在生活中。

首次參賽就榮獲國小組客語演說特優的東門國小鄭可婕表示，學校本土語言老師有教客語，但因為在家跟媽媽、阿婆及阿公也會講客語，所以選擇客語演說比賽，雖然練習時要特別準備動作跟音調高低很辛苦，但最大幫助是可以練膽量，並勇於向大家發表感想，而這次獲獎也讓她更有信心在未來繼續參賽。

教育處表示，竹市12位榮獲全國語文競賽特優者分別為國語演說高中學生組黃筠涵、客家語演說國小學生組鄭可婕、國語朗讀國中學生組謝承叡、閩南語朗讀國中學生組彭桓恩、客家語教師組朗讀羅伊廷、泰雅族語朗讀高中學生組六‧尤富、汶水泰雅族語朗讀高中學生組林昕、排灣族語朗讀國小學生組孔姵璇、作文教師組詹佳鑫、寫字社會組陳國香、閩南語字音字形高中學生組陳昱儒、客家語字音字形高中學生組羅冠翔。

竹光國中彭桓恩榮獲108年全國語文競賽閩南語朗讀國中學生組特優。
竹光國中彭桓恩榮獲108年全國語文競賽閩南語朗讀國中學生組特優。
分享
竹市3位參賽員榮獲108年全國語文競賽原住民語項目特優：泰雅族語朗讀高中學生組六...
竹市3位參賽員榮獲108年全國語文競賽原住民語項目特優：泰雅族語朗讀高中學生組六‧尤富、汶水泰雅族語朗讀高中學生組林昕、排灣族語朗讀國小學生組孔姵璇。
分享
東門國小鄭可婕榮獲108年全國語文競賽客家語演說國小學生組特優。
東門國小鄭可婕榮獲108年全國語文競賽客家語演說國小學生組特優。
分享

閩南語客語原住民語

相關新聞

台灣私校第一人！元智教授彭朋瑞 論文連兩年獲選ISSCC

2019-11-25 13:36

老師對學生的言語霸凌更可怕 人本指國家要扛責

2019-11-25 10:55

全民國防補充教材新增學生讀本 加入媒體素養、反恐

2019-11-25 10:22

教部鬆綁 績優私校可漲2成雜費

2019-11-24 23:44

王金平以身搭橋 期勉青年誠正勤樸

2019-11-24 20:53

嘉藥大學副教授李得元 榮獲華人十大傑出專案經理獎

2019-11-24 12:07

環球科技大學女學生 首位考取無人植保機人員

2019-11-24 12:05

台灣每5人就有1名老人 台師大推社區據點高齡課程

2019-11-24 12:02

特教生最後一哩路 大專特教優良師：這是有福氣的工作

2019-11-24 09:31

在校背母語課文 回家一問三不知

2019-11-24 00:39

本土語言師資多兼任 奔走4校月薪21K

2019-11-24 00:39

國高中必修本土語言 恐難見效

2019-11-24 00:39

愈來愈想贏在起跑點 幼童近半數在學才藝

2019-11-23 10:32

對社會有重大貢獻 胡芳蓉、李茂生獲選台大特聘教授

2019-11-23 09:39

強化學童英文嘉義市增聘外師 英文融入小一課程

2019-11-22 17:23

台灣學生創意無限！「兩岸微電影大賽」獲多項大獎

2019-11-22 10:46

訪問生9成選台大 宿舍缺很大

2019-11-21 23:57

幼兒園課後留園 全教總批3亂象 教部：持續督導

2019-11-21 23:44

金手獎第2名也可海外研修 教部媒合得獎生就業

2019-11-21 23:40

南市測驗平台 學生「閱閱」欲試

2019-11-21 23:20

大批港生來台擠壓台生資源？曾志朗:應該反向思考

2019-11-21 21:38

教育部加碼！高中職技藝賽前兩名補助海外研修

2019-11-21 21:06

課後留園亂象多！有的10人才開班 有些1人就開

2019-11-21 14:03

香港本地生申請到台大當訪問生 不到一天增六成

2019-11-21 12:40

影／全教總：衝公幼課後留園開辦率 竟要教保員自砍薪

2019-11-21 11:00

教育部統計：全台僅剩3所男校、20個女校

2019-11-21 09:28

獨／少子化浪潮 天主教崇光女中國中部明年收男生

2019-11-21 09:21

日月光環保論文獎助 17位碩博士獲獎

2019-11-20 18:07

台灣首府大學校董兩兒一女均任要職 校方：合法聘用

2019-11-20 17:41

台灣首府大學董座聘2兒任主秘、董事年薪破百萬 教部要徹查

2019-11-20 16:05

2019年全球論文高被引學者 台灣17人進榜創新高

2019-11-20 14:45

25年教改最大一次變革！ 想掌握大學入學竅門就要搞懂108課綱

2019-11-20 13:01

首屆咖啡行銷競賽開跑 前四名進相關企業起薪多兩成

2019-11-20 10:49

「羅家倫國際漢學講座」 余英時、王德威 周五政大演說

2019-11-19 23:32

機械所論文寫命理、夜市 李家同：教改廣設科大惹禍

2019-11-19 16:56

校長握校務基金 學生教授呼籲修法

2019-11-19 15:05

身障生安置簡章今天公布 12月辦說明會

2019-11-18 16:23

會考成績墊底國中校長調教育處惹議 林明溱稱督促用心

2019-11-18 15:36

揪出新興毒品 教部與法部合作

2019-11-18 14:18
看更多

熱門文章

獨／台灣一學期全球最長 台大、台師大、台科大擬縮短為15周

2019-11-25 09:36

不必考試！ 台大系統三校擬推原校逕讀碩士班

2019-11-25 09:48

推逕讀碩班 教團：應避免排擠私校生讀國立大學機會

2019-11-25 10:12

東專高職部及新中學生街頭撿垃圾 路過阿嬤也喊讚

2019-11-24 17:28

台灣私校第一人！元智教授彭朋瑞 論文連兩年獲選ISSCC

2019-11-25 13:36

教部鬆綁 績優私校可漲2成雜費

2019-11-24 23:44

老師對學生的言語霸凌更可怕 人本指國家要扛責

2019-11-25 10:55

外婆洗愛玉入舞作 台東高商女學生曹閔淨挺進全國決賽

2019-11-25 12:40

台師大打造高齡夢想市集

2019-11-24 23:54

全民國防補充教材新增學生讀本 加入媒體素養、反恐

2019-11-25 10:22

王金平以身搭橋 期勉青年誠正勤樸

2019-11-24 20:53

陳澄波收藏書畫展今起舉辦 看見東亞

2019-11-25 13:38

弘光科大學生畢聯展 遶境平安布條成時尚吊帶

2019-11-25 11:52

高科大文創系展巧思 讓椅子不只是椅子！

2019-11-25 11:57

科學營玩三國 諸葛連弩上陣

2019-11-24 23:52

全國語文競賽 竹市12名語文菁英奪特優

2019-11-25 14:56

獲世界機器人大賽第三名 僑泰高中拿下台灣最佳成績

2019-11-25 15:12

光復幼保科首位男學生參加技藝競賽 奪教具製作金手獎

2019-11-25 12:56

高市湖內三侯國小新校舍 迎接55周年校慶

2019-11-24 20:35

不必考試！ 台大系統3校擬推原校逕升碩士班

2019-11-25 14:29

在地米油特色課程 瑞祥國小「玩料理」成風潮

2019-11-24 18:17

國內大學一學期世界最長 台大、台師大、台科大擬縮為15周

2019-11-25 14:27

逕升碩班 教團建議配套措施避免排他

2019-11-25 14:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top