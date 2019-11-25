全國語文競賽 竹市12名語文菁英奪特優

2019-11-25 14:56 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ／新竹即時報導



108學年度全國語文競賽共吸引全國22縣市1千880位選手一較高下，新竹市派出69位學生應戰，共12位學生在全國語文高手中勇奪全國特優。教育處表示，其中困難度最高的原住民語，因語別非常多且腔調差異大，竹市學生確認原住民學生參賽族別後，再尋求特別語別的長老、耆老一起擔任學生的指導老師，讓學生的口音更道地。都市原民學生還會找族語教師個別指導並錄音存檔，增加語言熟練度，老師也會根據學生的身份、年齡，選擇當的族服，還要為學生設計髮型等整體造型，增加學生自信心及氣勢。

全國語文競賽是每年語文界的盛事，包含國、閩、客及原住民族語，並有朗讀、演說、字音字形等項目，競賽組別為國小學生組、國中學生組、高中學生組、教師組及社會組等5組，教育處長黃錦能表示，參賽的選手都是各縣市的語文菁英。

「練閩南語朗讀比賽雖然很困難也很辛苦，但想到閩語正在逐漸消失中，就覺得有義務」獲國中組閩南語朗讀特優的彭桓恩表示，既因會說閩南語，推廣閩南語就如同他的使命，要把閩南語及文化傳承下去，彭媽媽表示，閩南語練習對兒子是排解功課壓力的方式，而且兒子會不斷研究閩南語的腔調及不同場合說法，不只是為了比賽練習，而是把閩南語落實在生活中。

首次參賽就榮獲國小組客語演說特優的東門國小鄭可婕表示，學校本土語言老師有教客語，但因為在家跟媽媽、阿婆及阿公也會講客語，所以選擇客語演說比賽，雖然練習時要特別準備動作跟音調高低很辛苦，但最大幫助是可以練膽量，並勇於向大家發表感想，而這次獲獎也讓她更有信心在未來繼續參賽。