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台灣私校第一人！元智教授彭朋瑞 論文連兩年獲選ISSCC

2019-11-25 13:36聯合報 記者馮靖惠／台北即時報導

元智大學電機系助理教授彭朋瑞，繼去年成為全台私立大學獲選國際固態電路會議(International Solid-State Circuits Conference, ISSCC)論文首例後，今年再度帶領實驗室學生，研發出全世界首例以CMOS製程實現的100Gb/s不歸零傳送機，校方說，他再次獲選於ISSCC 2020中，成為私校教師連續兩年獲選ISSCC論文的創舉。

元智大學表示，彭朋瑞同時於2018年榮獲科技部頒發「Young Scholar Fellowship」年輕學者頭銜，獲選科技部五年期計畫，全期執行總經費超過2000萬元。

彭朋瑞說，隨著大數據、雲端運算、物聯網及第五代行動通訊(5G)等領域蓬勃發展，促進資料中心(data center)的大幅擴張，原有的網路速度已不足以支撐如此龐大的資料傳輸。國際電機電子工程師學會(Institute of Electrical and Electronics Engineers, IEEE)於2017年發布IEEE 802.3bs通訊標準中以400GbE乙太網路為訴求，其終極目標即瞄準單通道>100Gb/s的資料傳輸率。

元智大學表示，彭朋瑞的團隊以創新技術突破製程限制，實現全世界首例以CMOS製程實現的100Gb/s不歸零傳送機。由於技術採用數位類比轉換器的架構，未來透過數位訊號調變的導入，可將資料傳輸率倍增，達成單通道200Gb/s以上的傳輸率，以應用於未來TbE之乙太網路中。

素有IC界「晶片奧林匹克」美稱的國際固態電路會議(International Solid-State Circuits Conference, ISSCC)始於1953年，是由IEEE固態電路學會(Solid-State Circuits Society, SSCS)每年主辦一屆的頂尖半導體IC國際學術高峰會，也是全世界規模最大、最具權威、水準最高的固態電路會議。

本年度獲選論文，來自台灣的研究成果共22篇論文，其中學界部分共獲選12篇，分別由台灣大學三篇論文、清華大學五篇論文、成功大學二篇論文、交通大學一篇論文與元智大學一篇論文入選。

元智大學電機系助理教授彭朋瑞帶領團隊參加第19屆「旺宏金矽獎」獲得設計組銀獎。圖...
元智大學電機系助理教授彭朋瑞帶領團隊參加第19屆「旺宏金矽獎」獲得設計組銀獎。圖／元智大學提供
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