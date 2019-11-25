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老師對學生的言語霸凌更可怕 人本指國家要扛責

2019-11-25 10:55聯合報 記者馮靖惠／台北即時報導

「拒絕校園言語暴力，國家要扛責。」人本教育基金會今天舉行記者會，公布全國中學生校園問卷結果，有高達45.3%的中學生表示曾經歷過老師的言語暴力，受害家長也出面指控有班導師甚至賦予特定孩子「祕密警察」權力。

人本基金會呼籲，人本一直以來要求將「言語羞辱」明確納入教師法，一旦老師對學生有言語羞辱，學校應召開教評會決議是否解聘。然而，今年教師法修法仍未明定。

受害家長表示，教育部上個月推出一系列反霸凌宣導影片，大受好評。在大家眾口一致推崇教育部反霸凌的決心時，她其實很想告訴教育部，霸凌並不是只存在學生之間，「老師對學生的霸凌更可怕」。

這名家長說，她的孩子在學校遇到以言語霸凌學生的班導師，老師不僅在臉書公開貼文指稱不服從管教的學生是傲嬌的巨嬰、屁孩，有人膽敢挑戰老師權力就祭校規，還安排了幾個孩子祕密幫他監督班上同學的行為。一旦被這些老師稱之為「天眼」的小幫手記上一筆，老師總是不經確認就直接以言語威嚇，說要將學生送學務處，或請家長到校處理。

她說，老師在民主社會以威權方式管理班級，賦予特定孩子「祕密警察」權力，製造一言堂的恐怖氛圍，像這樣的教育工作者，如何帶給孩子正確的價值觀？

人本教育基金會執行長馮喬蘭說，有孩子只是因為沒交罰寫就被老師罵「爛」、「無恥」；只因為五秒內回答不出老師的問題，就被罵「笨」；只因為不符老師期待就被罵「禽獸不如」、「死人骨頭」。

律師賴芳玉說，現在的學校體制在複製父權結構，學校剝削老師，老師剝削學生。老師對於學生的言語霸凌，因為被「標示」在教育和懲戒之下，因此難以咎責。

關注社會議題的演員丁寧今天也出席記者會。她說，少子化社會下，每個人都很努力照顧小孩，找保母時都還會在家裝監視器，更何況是送到學校。老師也只是人，情緒失控一定會煩躁，壓力可能就會轉嫁到孩子身上。

人本基金會呼籲，兒童及少年福利與權益保障法應明確禁止對兒少為言語暴力，並採取有效措施杜絕校園言語暴力；教師法應明確禁止教師對學生的言語暴力；學校不應容許教師偶一為之的言語暴力，更不能容忍教師言語暴力一再發生在校園。

「上學看運氣？！」網頁：https://hef.org.tw/school-lottery/

「我，拒絕校園言語暴力」連署網頁：http://bit.ly/2QsgVgz

人本教育基金會今天舉行記者會，公布全國中學生校園問卷結果，有高達45.3%的中學...
人本教育基金會今天舉行記者會，公布全國中學生校園問卷結果，有高達45.3%的中學生表示曾經歷過老師的言語暴力，是很嚴重的校園危機，受害家長也出面指控班導師，在臉書公開貼文指不服從管教的學生是傲嬌的巨嬰、屁孩，甚至賦予特定孩子「祕密警察」權力。左為受害家長，右為演員丁寧。記者馮靖惠／攝影
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霸凌教育部警察

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