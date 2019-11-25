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美研究機構遭中滲透，「千人計畫」僅是冰山一角？

全民國防補充教材新增學生讀本 加入媒體素養、反恐

2019-11-25 10:22聯合報 記者馮靖惠／台北即時報導

因應12年國教課綱實施，教育部檢討編纂國民中小學全民國防教育補充教材，108年教材增編學生讀本，便利學生自行閱讀，且每冊都包含「國安」、「機械與國防科技」及「救災防災動員」等單元，並加入「媒體素養」與「反恐」內容。

教育部表示，有別於103及104年出版的全民國防教育補充教材，108年教材增編學生讀本，便利學生自行閱讀；配合學生認知發展，結合學生生活經驗，更符合素養導向；內容上擇選全民國防教育課程綱要及國民中小學各領域課程綱要中最具關聯性的素材，理念上更強調學生的學習表現。

教材區分國小1至2年級、國小3至6年級及國中7至9年級等3學段。每冊都包含「國家與安全生活」、「機械與國防科技」及「救災防災與動員」等3單元，並加入「媒體素養」與「反恐」內容；融入各類演習與動員之意涵，以強化團結合作與溝通互動的能力；採混合領域方式編排，俾利學生跨領域、加深加廣學習。

教育部表示，教師手冊將每一單元設計為完整40分鐘的一堂課，教師可於彈性學習課程使用，也可擷取部分內容於各領域課程進行全民國防教育融入教學。

「學生讀本」使用大量圖片及照片，並以遊戲、故事、漫畫等多元活潑方式呈現，吸引學生閱讀，引導主動發現國防事務與生活密不可分。

教育部說，本次補充教材共計印製19萬餘冊，預定近日陸續配送至全國3千多所公私立國民中小學，6冊補充教材電子書皆上網提供師生及民眾免費下載（http://ad.pymhs.tyc.edu.tw/nss/p/elementary）。

因應12年國教課綱實施，教育部檢討編纂國民中小學全民國防教育補充教材，108年教...
因應12年國教課綱實施，教育部檢討編纂國民中小學全民國防教育補充教材，108年教材增編「學生讀本」，便利學生自行閱讀，且每冊都包含「國安」、「機械與國防科技」及「救災防災動員」等單元。圖／教育部提供
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因應12年國教課綱實施，教育部檢討編纂國民中小學全民國防教育補充教材，108年教...
因應12年國教課綱實施，教育部檢討編纂國民中小學全民國防教育補充教材，108年教材增編「學生讀本」，便利學生自行閱讀，且每冊都包含「國安」、「機械與國防科技」及「救災防災動員」等單元。圖／教育部提供
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教育部素養反恐

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