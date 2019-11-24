王金平以身搭橋 期勉青年誠正勤樸

2019-11-24 20:53 台灣醒報 記者祝潤霖╱台北報導



王金平細數自己從政經歷，選過5次立委都靠自己開拓選票，鼓勵年輕人不要怕苦。（photo by 王金平辦公室） 分享 facebook 「公道伯」現身母校演講！前立法院長王金平24日到台師大演講「以身搭橋的智慧」，學生特地演出行動劇，有人扮演新聞主播、有人扮朝野立委，上演立法院肢體衝突的狀況，引發現場一陣笑聲。王金平期許學子掌握國際語言，培養專業能力，並奉行師大校訓「誠正勤樸」，開拓美好的未來。

成為最資深立委

王金平細數自己從政經歷，選過5次立委都靠自己開拓選票，鼓勵年輕人不要怕苦，多一份辛苦就多一份磨練、經驗和實力。他說，「我現在當了43年9個月的立委，到明年一月底屆滿44年，我變成比萬年國會的立委還資深一點，以後要再創這紀錄也不太可能了。」

王金平說，自己都秉持「尊重、包容、接納」3原則處理議案，尊重每位委員、每個黨團立場，包容不一樣的主張和聲音，接納好意見，提出合理讓大家都能接受的結論。

期勉學弟妹勤樸

「法律案有很多紛爭，當無法協商又一定要通過時，就會出現剛剛行動劇的狀況，我也曾被立委蓋字紙簍，我也是笑笑的。」王金平說，因為知道當時處理方式有爭議，也要讓在野黨抒發情緒，所以一點怨言也沒有。王金平強調，師大校訓「誠、正、勤、樸」有非常重要的意義跟力量，他的人生中也努力奉行這4個字。

會前聊到對現在台灣年輕人有什麼期許？王金平認真回應：「希望大家好好的學習，有更多的創意，大家能夠看清時代的趨勢，好好地掌握像國際語言方面都能夠學習好，那專業能力能夠養成，我想機會是非常的大、非常多的。」王希望大家好好努力，美好的世界還是等待青年們去開拓、去達成。

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