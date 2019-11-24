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嘉藥大學副教授李得元 榮獲華人十大傑出專案經理獎

2019-11-24 12:07聯合報 記者黃宣翰／即時報導

2019年「國際專案管理標竿企業獎」暨「華人十大傑出專案經理獎」頒獎典禮，昨天在台灣大學舉辦，嘉南藥理大學環境資源管理系副教授李得元以「組織專案管理模式在校園的應用」，獲頒年度華人十大傑出專案經理獎。

國際專案管理學會台灣分會副理事長周龍鴻表示，全球國際專案管理師(PMP)超過百萬，台灣也已達13000名，但目前為止當選十專獎得主卻不到百名，實屬難能可貴，而李得元副教授不但是唯一來自教育界的獲獎者，更是跨領域專案經理的成功範例。

「華人十大傑出專案經理人獎」簡稱「十專獎」，旨在表揚傑出專案經理人，提供標竿典範，讓社會大眾更瞭解專案管理已成為企業或組織管理的主流及專案經理人的重要性，獲獎者的共同特色是不僅具備專案管理專業，更擁有策略及商業分析與溝通領導的技能，能善用「專案管理金三角」能力。

為了展現對台灣專案管理界的重視，國際專案管理學會現任董事會主席Mr. Randy Black專程來台授獎給各得獎單位及十專獎得主，藉此肯定台灣深耕專案管理多年，成功與國際接軌的優異表現。

經濟部已正式頒布專案管理、計畫管理等四份專案管理國家標準，專案管理專業儼然成為台灣產業界不可或缺的管理指標。李得元很早就意識到這樣的趨勢，毅然決然投入專案管理的推廣與教育中，除了一手建立嘉藥的中華專案管理學會的認證中心，更成為嘉藥師生躍身國際專案管理師（PMP）的重要推手，不只嘉惠許多學子，光是嘉藥教職同仁也已累積17張PMP證照。

嘉南藥理大學副教授李得元，獲頒華人十大傑出專案經理獎。圖/嘉南藥理大學提供
嘉南藥理大學副教授李得元，獲頒華人十大傑出專案經理獎。圖/嘉南藥理大學提供
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