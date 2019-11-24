台灣每5人就有1名老人 台師大推社區據點高齡課程

2019-11-24 12:02 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ／台北即時報導



台灣高齡化速度幾乎是世界之冠，早就超英趕美，後續的超高齡社會也將來臨，台灣師範大學以社區高齡者身心靈多元需求為基礎，在社區據點執行的高齡全方位課程。參與藝術課程的彩雲大姊說，過去沒有上過畫畫課，自己也不會畫，來據點上課後，慢慢地也敢畫了，也越來越有自信。

台師大表示，行政院內政部公布全國65歲以上老年人口占總人口比率在107年3月正式邁入「高齡社會」，而北市老年人口比率更高達17.19%、老化指數為126.12，居六都之冠、並高於全國平均值。根據台北市民政局最新統計，2020年北市將從「高齡社會」邁入「超高齡社會」，平均每5人就有1名老年人。

台師大表示，學校位居台北市中心區，為積極與在地高齡社區據點與產業連結，推動大學社會責任計畫，以社區高齡者身心靈多元需求為基礎，規畫高齡者長期健康促進全方位方案，落實社區共好之精神；並引導高齡者服務人才培力學分學程及服務學習課程學生，進入社區場域及高齡者據點進行服務實踐，實踐青銀共學的目標。

持續參與據點樂齡肌力訓練第三年的71歲金玉說，以前還沒來上課的時候，晚上常常睡不好、常常背痛；來據點上課後，雖然一開始運動完回去會痠痛，不過晚上睡得特別好，白天變得更有精神。

在社區據點執行的高齡全方位課程，不僅提供多元體適能訓練，另融入了口腔、營養、心理、藝術、音樂等多面向的課程內涵，讓參與的「大哥大姊」們能夠有全方位的學習。

計畫主持人、台師大體育系教授張少熙說，高齡者的健康促進不能僅有單一面向的照護，而必須以更高層次、更全面的角度介入，不僅要照顧高齡者的身體健康，更必須重視大哥大姊心理、社交需求，甚至美感藝術的素養的增能。

參與藝術課程的75歲彩雲說，過去其實都沒有上過畫畫課，自己也不會畫，來據點上課，跟著老師每周不同的主題，慢慢的也敢畫了，也越畫越好，每次來上課都很專心，也越來越有自信了，「安排這樣課程真的很棒」。