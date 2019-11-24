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特教生最後一哩路 大專特教優良師：這是有福氣的工作

2019-11-24 09:31聯合報 記者馮靖惠／台北即時報導

擔任清華大學資源教室輔導員12年的曾詩惠，鼓勵全盲學生玩桌遊、打盲人棒球，從中體會自己的無限可能，也邀請特教學生拍攝資源教室微電影，傳達永不放棄的精神。中華科技大學餐飲管理系講師陸大康協助特教學生規畫考取相關證照，讓學生及早做好就業準備，兩人獲選大專特殊教育優良人員。

他們都說，特教工作是一項很有福氣的工作，每每看著身心障礙學生突破限制，逐步實現自己的夢想，自己也會因此被激勵而充滿活力衝勁，繼續為這些學生而努力。

教育部為激勵特殊教育工作人員能夠主動積極服務特殊教育學生，每年甄選表揚特殊教育楷模。108年度獲選各教育階段特殊教育人員共32名，其中大專階段獲獎的優良特殊教育人員為清華大學資源教室輔導人員曾詩惠及中華科技大學餐飲管理系講師陸大康。

曾詩惠服務於清華大學資源教室已經12年，她表示，高等教育是特教學生在學校的最後一哩路，協助他們於畢業後順利與社會接軌是重要的服務目標。

曾詩惠說，資源教室輔導人員的角色多元且具挑戰性，日常工作除包括與行政及教學單位協調合作，和家長溝通學生在校學習情形，連結校內外資源、協助學生生涯規畫及辦理各項活動外，更多時間與心力在於陪伴及輔導特教學生克服人際焦慮、課業壓力、穩定情緒及肯定自我價值。

在工作上不斷追求超越與創新的曾詩惠，一直秉持主動積極的服務熱忱，希望能讓學生在最少限制的學習環境中，不受限於自己的現況及心理框架，因此她鼓勵全盲學生玩桌遊、看電影、打盲人棒球，從中體會自己無限可能的潛力，也邀請特教學生拍攝資源教室微電影，傳達永不放棄的精神，並幫助特教畢業生拍攝影片，為他們留下美好的回憶。

另一名得獎者陸大康表示，他早年因為巧遇一群旅遊受阻的身心障礙者，開啟了他對特教領域的關注，後來擔任教職後，對於課堂中出現學習落差的學生，他會先去瞭解他們學習上的困頓，然後再協助他們解決問題。

陸大康說，自己雖然不是特殊教育背景，但他仍努力去陪伴他們學習，面對特教學生，他會先釋放善意，讓學生願意主動跟他討論學習上的困難或尋求協助。另外他也會針對不同個案的需求，為學生建立友善關懷圈、或通報輔導室，由專業輔導人員提供相關諮商輔導協助，若有經濟弱勢的特教學生，他也會協助他們申請相關補助。

為了協助這些特教學生，陸大康主動參加特教相關研習，瞭解不同障礙特質，並運用於教學上，他透過有趣的實務技能操作帶領學生，教導他們改變學習方法，激發學生學習動機，針對高年級學生，與他們討論未來職涯方向，協助他們規畫考取相關證照，讓學生及早做好就業準備。

教育部潘文忠部長（右二）與大專優良特教人員陸大康（左二）及曾詩惠（右一）合影留念...
教育部潘文忠部長（右二）與大專優良特教人員陸大康（左二）及曾詩惠（右一）合影留念。圖／教育部提供
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