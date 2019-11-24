在校背母語課文 回家一問三不知

不少家長表示，孩子學本土語言的成效「普普通通」。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

台北市國小家長會聯合會長劉一寬直言「不太贊成」母語教學政策向上延伸到國高中，孩子在校學習母語的成效「普普通通」，在家中雙親都與孩子講中文，只有與祖父母輩相處，才有機會練習幾句台語，學習效果還比死背課文更佳。

劉表示，國高中階段，孩子逐漸有升學壓力，若要分一節課出來學習母語，恐怕學習效果有限；若教育部有意推動母語政策，應讓課程更活潑有趣，才能激發孩子學習的動機。

學校學的原民語 奶奶聽嘸

排灣族原住民勒格艾表示「母語要在家裡學，進教室一切變調！」他認為母語課程延伸至國、高中沒必要，也沒成效。他以女兒為例，小學時以學校教的原住民語回原鄉跟奶奶溝通，台東排灣族奶奶聽不太懂，覺得腔調怪怪的；原來學校母語老師教的是屏東排灣族語，兩地都是排灣族，腔調仍有落差，且高中再來學母語，效果也有限。

陪嬤聊天 變嬤在練國語

台北市魏姓家長表示，目前觀察孩子學習閩南語成效，「只會背課文，問他什麼都不知道」，原本期待孩子可以和阿嬤用台語講話，但是連阿嬤都不自覺「切換頻道」，用中文和孩子溝通；他認為母語教學對孩子的學習是「浪費時間」，畢竟小孩子沒那環境，學了有什麼用？

台中市陳姓家長不贊成母語課程延伸到高中，他說，學習時數杯水車薪，象徵意義大於實質，高中生有自己的想法；兒子目前讀國二，對第二外語德、日語有興趣，同事讀高中的孩子都在加強第二外語，這攸關孩子未來的競爭力。

高雄市閩南家庭劉女士說，可以接受國、高中每周上一堂母語課，但這堂課如果排擠到其他的課程學習，在升學制度如此競爭的現實下，除非有配套措施，不然很多家長不會贊成。且如果是學分，有成績評比，會不會更增加孩子壓力？

學生說…念英文都來不及

羅姓高中生表示，小學時學的閩南語已忘得差不多，現在念英文壓力很大，還要應付很多考試，若每星期再上一堂母語課，真想學好「恐怕也很難吧」。

張姓高中生反對母語向上延伸，他說母語的意義是「自己家庭的語言」，要不要學，學生有自主權，為什麼要強制向上延伸？「為了學母語而學母語，沒必要」。