現在學生好幸福！ 邊烤披薩邊學國語和數學

2019-11-23 13:13 聯合報 記者 聯合報 記者 陳夢茹 ／桃園即時報導



近年推行教學多元化，加上今年108課綱正式實施，不少學校推出許多創意課程，桃園市文山國小昨日以烤披薩進行語文及數學教學，讓學生大嘆「好好玩，以後上課可以都這樣上嗎？」

文山國小校長江彩鳳帶領學校多名教師發想出「食在有藝思」課程，參加教育部跨領域美感教育卓越領航計畫，在153所學校的競爭中脫穎而出，獲選為跨領域美感教育計畫進班觀課活動的校園，昨日在4年級的一個班級中進行4節「食在有藝思」課程，堂課中讓學生從動手做麵包學習語文、從手作披薩學習數學，能親身動手實作的教學模式深受學生喜愛。

江彩鳳表示，第一節課先與視覺藝術教師王意馨引導學生認識色彩學及食物美感擺盤，二、三節課重頭戲美食DIY課程，第四節則是心得分享，課程中有專業披薩師傅進駐，再由教師張秀鳳及熊迺燕從旁協助，從國語課本「松鼠先生的麵包」延伸，學生實際揉麵團、桿麵、認識不同顏色的食材、擺盤，再利用出爐的披薩進行小組討論數學分數，不知不覺從做披薩中學習課本知識。