對社會有重大貢獻 胡芳蓉、李茂生獲選台大特聘教授

2019-11-23 09:39 聯合報 記者 聯合報 記者 潘乃欣 ／台北即時報導



經過六年的討論，台大終於選出頭兩位社會實務特聘教授，分別是醫學系教授胡芳蓉與法律系教授李茂生。台大副校長陳銘憲說，有些教授持續發揮專業，為社會帶來重大貢獻，卻無法反映在學術成果，經核定的教師有三年薪資加給，不過職銜為終身榮譽。

陳銘憲說，過去台大特聘教授皆與學術成就相關，如擔任中研院院士，或是要教學卓越者。這次新增的對象是鎖定發揮專業、投入社會實務，但學術上不一定看得出成就的教師。

他說，李茂生長期關注少年司法保護、動物保護等社會議題，樣樣都很重要。胡芳蓉是眼科醫師，設置台灣國家眼庫，推動眼角膜捐贈和相關法規，嘉惠很多人。她的學術成也就獲得國際眼科界高度肯定，2016年獲選為國際眼科學院院士，是台灣至今唯一獲選的眼科教授。

陳銘憲說，台大今年評選社會實務特聘教授，由各學院推舉，有11人候補，最後選出兩人。要成為候選人，必須是已經升等為教授的老師，且是教研成果達一定水準的免評鑑教授。這項制度2013年就由當時的校長楊泮池提出，盼落實研究、教學、服務三者並重的高教環境。