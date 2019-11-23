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對社會有重大貢獻 胡芳蓉、李茂生獲選台大特聘教授

2019-11-23 09:39聯合報 記者潘乃欣／台北即時報導

經過六年的討論，台大終於選出頭兩位社會實務特聘教授，分別是醫學系教授胡芳蓉與法律系教授李茂生。台大副校長陳銘憲說，有些教授持續發揮專業，為社會帶來重大貢獻，卻無法反映在學術成果，經核定的教師有三年薪資加給，不過職銜為終身榮譽。

陳銘憲說，過去台大特聘教授皆與學術成就相關，如擔任中研院院士，或是要教學卓越者。這次新增的對象是鎖定發揮專業、投入社會實務，但學術上不一定看得出成就的教師。

他說，李茂生長期關注少年司法保護、動物保護等社會議題，樣樣都很重要。胡芳蓉是眼科醫師，設置台灣國家眼庫，推動眼角膜捐贈和相關法規，嘉惠很多人。她的學術成也就獲得國際眼科界高度肯定，2016年獲選為國際眼科學院院士，是台灣至今唯一獲選的眼科教授。

陳銘憲說，台大今年評選社會實務特聘教授，由各學院推舉，有11人候補，最後選出兩人。要成為候選人，必須是已經升等為教授的老師，且是教研成果達一定水準的免評鑑教授。這項制度2013年就由當時的校長楊泮池提出，盼落實研究、教學、服務三者並重的高教環境。

一名台大教授表示，隔了這麼久才落實，可能是因社會實務貢獻難以標準化與量化，評選不易。教育部前部長曾志朗說，國外大學若要表揚此類老師，大多是用頒發獎項與獎金的方式，不一定由學校頒，社會機構也會頒。

台大醫學系教授胡芳蓉設置台灣國家眼庫，推動眼角膜捐贈和相關法規，獲選台大實務特聘...
台大醫學系教授胡芳蓉設置台灣國家眼庫，推動眼角膜捐贈和相關法規，獲選台大實務特聘教授。本報資料照片
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台大法律系教授李茂生長期關注少年司法保護、動物保護等社會議題，獲選台大實務特聘教...
台大法律系教授李茂生長期關注少年司法保護、動物保護等社會議題，獲選台大實務特聘教授。本報資料照片
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台大院士李茂生

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