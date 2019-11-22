親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
教育者有話說
大學考招
文教新訊
大學研究所
技職教育
中小學
國家考試
升大學甄選攻略
升學情報站
新知學習
觀點評論

半空中引擎噴火！菲航班機才起飛就緊急返航

現職警官獲列不分區立委 另一半是爆紅美女醫師

強化學童英文 嘉義市增聘外師 英文融入小一課程

2019-11-22 17:23聯合報 記者卜敏正／即時報導

嘉義市議員戴寧今天在議會針對國小校園安全、增設接待室及英文教育提出質詢，她認為嘉義市只靠2個英語村，學童英語學習幫助有限，建議每個國小增聘1名外師，讓學童有更多學習接觸外師；嘉義市長黃敏惠表示，教育處下學年將增加國中外師名額，國小也將合聘外師，並從國小1年級加強英文基礎。

戴寧指出，她到各國小參訪，發現許多家長、校外人士，登記完後就直接進入校園，去教室、辦公室沒人知道；建議各國小在警衛室或辦公室設置接待室，訪客入校後先到接待室等待，避免直接到教室找學生，造成不必要的困擾甚至安全問題。

黃敏惠認為這是很好的建議，直言過去她當家長時，也無法直接到教室找孩子，只能去教務處；但嚴格規範可能造成家長相對不方便，必須先宣導，同時依各校空間、條件設置。

「我們是沈浸式教學！」嘉義市教育處長林立生說，自108學年度起，嘉義市全面試辦英語融入課程，向下延伸至國小低年級，透過主題式課程及活動設計，以生活情境、遊戲實作等方式，將英語融入課程，進行雙向互動教學，培養學生英語溝通力。

嘉義市教育處表示，嘉義市現有興嘉與民族國小2座國際英語學院，提供四、五年級學生英語遊學，自108學年度起，8所國中共聘4名外籍教師，以每週1堂課方式至國一各班巡迴教學，提升學生英語溝通能力，深化國際觀並促進國際文化認識。

另109年度編列預算，規劃國小共聘外師巡迴教學，預算審核通過後，嘉義市所屬國小所有六年級學生，每週都有外師教學，讓外師教學從小四到國一完整延續。

嘉義市自108學年度起，全面試辦英語融入課程，向下延伸至國小低年級。記者卜敏正／...
嘉義市自108學年度起，全面試辦英語融入課程，向下延伸至國小低年級。記者卜敏正／翻攝
分享

嘉義黃敏惠遊學

相關新聞

訪問生9成選台大 宿舍缺很大

2019-11-21 23:57

反賄選微廣告在基隆女中首映 撼動特技劇團演出吸睛

2019-11-22 15:26

原住民認識新住民 嘉義小學生體驗東南亞文化

2019-11-22 15:25

台灣學生創意無限！「兩岸微電影大賽」獲多項大獎

2019-11-22 10:46

幼兒園課後留園 全教總批3亂象 教部：持續督導

2019-11-21 23:44

金手獎第2名也可海外研修 教部媒合得獎生就業

2019-11-21 23:40

南市測驗平台 學生「閱閱」欲試

2019-11-21 23:20

大批港生來台擠壓台生資源？曾志朗:應該反向思考

2019-11-21 21:38

教育部加碼！高中職技藝賽前兩名補助海外研修

2019-11-21 21:06

課後留園亂象多！有的10人才開班 有些1人就開

2019-11-21 14:03

香港本地生申請到台大當訪問生 不到一天增六成

2019-11-21 12:40

影／全教總：衝公幼課後留園開辦率 竟要教保員自砍薪

2019-11-21 11:00

教育部統計：全台僅剩3所男校、20個女校

2019-11-21 09:28

獨／少子化浪潮 天主教崇光女中國中部明年收男生

2019-11-21 09:21

日月光環保論文獎助 17位碩博士獲獎

2019-11-20 18:07

台灣首府大學校董兩兒一女均任要職 校方：合法聘用

2019-11-20 17:41

台灣首府大學董座聘2兒任主秘、董事年薪破百萬 教部要徹查

2019-11-20 16:05

2019年全球論文高被引學者 台灣17人進榜創新高

2019-11-20 14:45

25年教改最大一次變革！ 想掌握大學入學竅門就要搞懂108課綱

2019-11-20 13:01

首屆咖啡行銷競賽開跑 前四名進相關企業起薪多兩成

2019-11-20 10:49

「羅家倫國際漢學講座」 余英時、王德威 周五政大演說

2019-11-19 23:32

機械所論文寫命理、夜市 李家同：教改廣設科大惹禍

2019-11-19 16:56

校長握校務基金 學生教授呼籲修法

2019-11-19 15:05

身障生安置簡章今天公布 12月辦說明會

2019-11-18 16:23

會考成績墊底國中校長調教育處惹議 林明溱稱督促用心

2019-11-18 15:36

揪出新興毒品 教部與法部合作

2019-11-18 14:18

台留美人數創8年新高 為美國際生第7大來源

2019-11-18 13:59

立委提保障大學教授分技轉金 科技部將研議訂樓地板

2019-11-18 10:52

遠離校園新興毒品 教育部首度與法醫研究所合作

2019-11-18 09:53

獨／野雞大學化？ 私立科大機械所碩論研究夜市、命理

2019-11-17 09:32

全國青年景觀競賽 淡商「樸實」奪冠

2019-11-16 23:03

出版117本電腦教科書 呂聰賢想點燃網路世代學習熱情

2019-11-16 23:01

新生數少於10人超迷你小校 縣府評估4校裁併可行性

2019-11-16 21:41

納升學指標後 體適能通過率創高

2019-11-16 13:10

體適能納升學參考 民眾提案測驗「要性平」

2019-11-16 13:08

她不畏家人反對通過航海人員測驗 樂當「女黑手」

2019-11-16 11:52

升學採納體適能 我國中生通過率創新高

2019-11-16 10:46

體適能影響升學？男生多跑一倍距離 民眾提案標準一致

2019-11-16 10:30

李家同：弱勢生可以不進台大 但不能沒基本競爭力

2019-11-15 21:27
看更多

熱門文章

宋慶瑋「不適任」確定 陽明高中校長職位沒了

2019-11-22 11:04

申請當訪問生 大批港生擠到台大

2019-11-22 00:07

全球僅台灣伸手收港生 學者看法兩極

2019-11-22 11:46

大批港生來台擠壓台生資源？曾志朗:應該反向思考

2019-11-21 21:38

訪問生9成選台大 宿舍缺很大

2019-11-21 23:57

觀察站／台灣變成港校大後方 教部別只炒短線

2019-11-22 00:09

台灣校園成反送中戰場？ 政大校長：台灣擁有民主能量

2019-11-22 02:32

多所國外名校香港交換生 將轉到台師大就讀

2019-11-21 21:07

忠明高中校長張永宗猝死 「追思牆」寫滿上萬字祝福

2019-11-22 15:26

訪問生突暴增 曾志朗：讓人才留台

2019-11-22 00:07

崇光女中改名「崇光中學」 明年起招男生

2019-11-21 23:36

新北國小教甄明年新變革 學科評量最多可加4分

2019-11-22 14:58

影／黑川龜吉校長祭日 杉林、美濃兩地三校長上山祭拜

2019-11-22 12:26
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top