強化學童英文 嘉義市增聘外師 英文融入小一課程

2019-11-22 17:23 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ／即時報導



嘉義市議員戴寧今天在議會針對國小校園安全、增設接待室及英文教育提出質詢，她認為嘉義市只靠2個英語村，學童英語學習幫助有限，建議每個國小增聘1名外師，讓學童有更多學習接觸外師；嘉義市長黃敏惠表示，教育處下學年將增加國中外師名額，國小也將合聘外師，並從國小1年級加強英文基礎。

戴寧指出，她到各國小參訪，發現許多家長、校外人士，登記完後就直接進入校園，去教室、辦公室沒人知道；建議各國小在警衛室或辦公室設置接待室，訪客入校後先到接待室等待，避免直接到教室找學生，造成不必要的困擾甚至安全問題。

黃敏惠認為這是很好的建議，直言過去她當家長時，也無法直接到教室找孩子，只能去教務處；但嚴格規範可能造成家長相對不方便，必須先宣導，同時依各校空間、條件設置。

「我們是沈浸式教學！」嘉義市教育處長林立生說，自108學年度起，嘉義市全面試辦英語融入課程，向下延伸至國小低年級，透過主題式課程及活動設計，以生活情境、遊戲實作等方式，將英語融入課程，進行雙向互動教學，培養學生英語溝通力。

嘉義市教育處表示，嘉義市現有興嘉與民族國小2座國際英語學院，提供四、五年級學生英語遊學，自108學年度起，8所國中共聘4名外籍教師，以每週1堂課方式至國一各班巡迴教學，提升學生英語溝通能力，深化國際觀並促進國際文化認識。