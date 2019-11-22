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台灣民眾黨話題3美女 出場身段很不同

反賄選微廣告在基隆女中首映 撼動特技劇團演出吸睛

2019-11-22 15:26聯合報 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆地檢署推出反賄選微廣告影片，安排基隆在地表演團體「撼動特技劇團」3名青年擔任主角，今天在國立基隆女中活動中心舉辦首映會，希望以暖心、感性的方式，提醒民眾拒絕賄選，捍衛年輕人美好的未來。

地檢署表示，距離明年1月11日總統、副總統及立委選舉投票日只剩50天，希望透過反賄選微廣告宣傳，請民眾一起用乾淨的選舉來保護這座美麗的城市。影片以乾淨城市為主軸，結合追夢青年故事及海港山城美景，呼籲全民珍惜得來不易的民主成果。

基隆地檢署檢察長柯麗鈴表示，青年是國家未來的主力，唯有全民反賄、齊心查賄，共創乾淨選舉環境，才能留給青年乾淨的未來。今年為創造友善檢舉環境，強化查賄能量，更推出雲端反賄APP軟體，只要用手機下載，1分鐘就可以完成檢舉。

基隆市長林右昌也出席首映會，他說，反賄教育屬公民意識教育的一環，維持公正的選舉是每個人的責任，肯定法務部製作查賄App，讓大家檢舉賄選更便利。

反賄選微廣告首映發表會由柯麗鈴主持，基隆市調查站、基隆市航業調查處、基隆市警察局等單位出席，宣示檢調警查賄決心。撼動特技劇團也在現場演出，不少學生看得目不轉睛，不時爆出掌聲。

基隆地檢署今在基隆女中舉辦反賄選微廣告影片首映會，並安排劇中主角「撼動特技劇團」...
基隆地檢署今在基隆女中舉辦反賄選微廣告影片首映會，並安排劇中主角「撼動特技劇團」演出。記者邱瑞杰／翻攝
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基隆地檢署今在基隆女中舉辦反賄選微廣告影片首映會，並安排劇中主角「撼動特技劇團」...
基隆地檢署今在基隆女中舉辦反賄選微廣告影片首映會，並安排劇中主角「撼動特技劇團」演出。記者邱瑞杰／翻攝
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基隆賄選

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