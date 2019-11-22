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台灣民眾黨話題3美女 出場身段很不同

原住民認識新住民 嘉義小學生體驗東南亞文化

2019-11-22 15:25聯合報 記者陳玫伶／嘉義縣即時報導

嘉義新住民女性當家協會理事長范氏太霞今天上午邀請阿里山鄉的來吉國小及義竹鄉的義竹國小頭竹分校，到民雄鄉的福樂國小體驗新住民文化，兩校學生也互相交流原住民語及台語，場面非常逗趣。

范氏太霞表示，今天讓學生體驗越南國服以及一些木製玩偶、竹製的玩具及樂器，因為一般台灣學生生活中只能接觸到塑膠類的玩具，而越南的水上木偶戲非常知名，小朋友第一次看到這些玩具都會好奇地拿起來玩一玩，敲一敲，范氏太霞再解釋這些樂器、玩具的用法。

來吉國小校長孫儷砡表示，來吉國小學生多為原住民小朋友，只知道台灣有台語、客家語文化，這次讓他們體驗來自新住民的文化，小朋友都覺得很有趣、很特別，有小朋友在嘗過福樂國小志工準備的越南河粉還表示，之前沒有吃過這種麵食，覺得很好吃。

義竹國小頭竹分校長蔡鎮名表示，他在今年8月前是福樂國小的校長，這次的合作，讓山區的來吉國小及海區的義竹國小頭竹分校交流，希望藉由孩子跟孩子的互動讓學生更具有國際觀。

范氏太霞來自越南，去年在福樂國小創立新住民文物多元文化館後，就一直想邀請嘉義縣的國小學生，這次趁著來吉國小及義竹國小頭竹分校到嘉義縣表演藝術中心參加鄉土歌謠比賽的空檔，到文化館體驗新住民文化。

來自義竹鄉的義竹國小頭竹分校學生及阿里山鄉的來吉國小學生，今天上午到民雄鄉福樂國...
來自義竹鄉的義竹國小頭竹分校學生及阿里山鄉的來吉國小學生，今天上午到民雄鄉福樂國小的新住民文物多元文化館體驗新住民文化。記者陳玫伶／攝影
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民雄鄉福樂國小的新住民文物多元文化館裡面收藏許多東南亞的童玩及國服等等，是小學生...
民雄鄉福樂國小的新住民文物多元文化館裡面收藏許多東南亞的童玩及國服等等，是小學生認識新住民文化的好地方。記者陳玫伶／攝影
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來自義竹鄉的義竹國小頭竹分校學生及阿里山鄉的來吉國小學生，今天上午到民雄鄉福樂國...
來自義竹鄉的義竹國小頭竹分校學生及阿里山鄉的來吉國小學生，今天上午到民雄鄉福樂國小的新住民文物多元文化館體驗新住民文化。記者陳玫伶／攝影
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民雄鄉福樂國小的新住民文物多元文化館裡面收藏許多東南亞的童玩及國服等等，是小學生...
民雄鄉福樂國小的新住民文物多元文化館裡面收藏許多東南亞的童玩及國服等等，是小學生認識新住民文化的好地方。記者陳玫伶／攝影
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新住民越南嘉義

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