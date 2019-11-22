原住民認識新住民 嘉義小學生體驗東南亞文化

2019-11-22 15:25 聯合報 記者 聯合報 記者 陳玫伶 ／嘉義縣即時報導



嘉義縣新住民女性當家協會理事長范氏太霞今天上午邀請阿里山鄉的來吉國小及義竹鄉的義竹國小頭竹分校，到民雄鄉的福樂國小體驗新住民文化，兩校學生也互相交流原住民語及台語，場面非常逗趣。

范氏太霞表示，今天讓學生體驗越南國服以及一些木製玩偶、竹製的玩具及樂器，因為一般台灣學生生活中只能接觸到塑膠類的玩具，而越南的水上木偶戲非常知名，小朋友第一次看到這些玩具都會好奇地拿起來玩一玩，敲一敲，范氏太霞再解釋這些樂器、玩具的用法。

來吉國小校長孫儷砡表示，來吉國小學生多為原住民小朋友，只知道台灣有台語、客家語文化，這次讓他們體驗來自新住民的文化，小朋友都覺得很有趣、很特別，有小朋友在嘗過福樂國小志工準備的越南河粉還表示，之前沒有吃過這種麵食，覺得很好吃。

義竹國小頭竹分校長蔡鎮名表示，他在今年8月前是福樂國小的校長，這次的合作，讓山區的來吉國小及海區的義竹國小頭竹分校交流，希望藉由孩子跟孩子的互動讓學生更具有國際觀。