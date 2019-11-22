新北國小教甄明年新變革 學科評量最多可加4分

2019-11-22 14:58 聯合報 記者 聯合報 記者 魏翊庭 ／新北即時報導



新北市教育局109學年度國小教師聯合甄選將教育部的「國民小學學科知能評量」列入加分條件，考生只要有1張精熟證書，教甄初試總成績就加2分，最多可以加4分；另具備英文相關檢定也可加分；曾代表新北初賽全運會獲前3名，報考體育類科可增加初試分數10%。

教育部的「國民小學學科知能評量」共有國語、數學、社會及自然4科，分精熟、基礎、未通過3級，只要有1科精熟證書就可在教甄初試總成績加2分，最多可加4分。教育局表示，教甄初選有專業教育科目及專門科目測驗，國小學科知能評量可對學科專業多一道深度測驗。

另報考英語科以外的考生，英語能力符合相當於CEF語言參考架構B2級者，初試直接加2分，例如多益英語測驗（TOEIC）聽力400，閱讀385分或全民英檢（GEPT）中高級複試通過。

此外，報考體育類科的考生，曾代表新北市參加全國運動會獲前3名者，可增加初試分數10%；為保障身心障礙者權益，領有身心障礙手冊或證明也可以加分。

鼓勵優秀教師加入新北，曾獲得教育部師鐸獎、教學卓越獎、特殊優良教師、SUPER教師獎等獎項的考生，可以免考初試，直接進入複試。

另新北市教育局實施一般組及偏鄉組多年，針對偏鄉組本來就有加分，108學年為鼓勵偏鄉學校優秀的代理教師繼續於偏鄉服務，只要報考偏鄉組且曾於新北市偏遠地區或非山非市國小擔任代理教師者，服務滿1年就加1分，最多可以加3分，今年繼續實施。