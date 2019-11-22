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台灣民眾黨話題3美女 出場身段很不同

美感覺醒！臺師大「珠寶X花藝X攝影」課程加值人生

2019-11-22 14:40聯合線上／ 黎允之

圖／國立臺灣師範大學 提供
圖／國立臺灣師範大學 提供
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「美力」時代來臨！蘋果電腦、Instagram(IG社群軟體)的崛起，宣告在這個講求品味、格調的年代，美感經濟力量不容小覷。反觀台灣產業正面臨從OEM代工到自有品牌的轉型期，許多產業深感「『美』到用時方恨少」；台灣知名建築教育學者漢寶德更早在十幾年前，就提出「美感救國論」，可見美感創新已成全球顯學，不是藝術家或是有錢有閒人士的專利。

國立臺灣師範大學推廣學院推出新一季美學文創課程，包括：珠寶美學、花藝設計、商業攝影，明年更會推出流行音樂、居家設計、心理療癒等生活應用課程。

其中，「珠寶投資收藏與美學設計」透過講授、實品鑑賞等方式，帶領珠寶愛好者進入一場閃閃發亮的質感之旅。藉由深入淺出的方式，學習百萬珠寶鑑賞、分級、評估，了解珠寶的市場魅力。課程設計知識與實務兼具，從博物館級珠寶的故事，一路暢談到珠寶投資觀念、美學設計與藝術時尚搭配，必定會讓「珠寶控」們大呼過癮！

除了亮晶晶的珠寶，鮮豔嬌嫩的花朵也往往令人愛不釋手。婚禮上浪漫的捧花總是吸引眾人的目光，如何設計出風格獨具的個性化捧花？「歐式花藝設計」揉合歐式花藝中的傳統式手法與現代式手法，運用色彩美學創造初春氣息的雅致情調，不僅可作為新娘捧花，也可配合空間擺置做搭配，成為生活空間中的一大亮點。

有精心作品、珍貴收藏，更不能缺少專業的照片！「商業攝影入門—基礎攝影與品牌應用」課程適合喜愛攝影的人士，以及從事網路拍賣、電子商務的創業家。在這門課中，可以學到運用手機或相機進行人像及商品拍攝，拍出有專業感的照片，並且學會搭設簡易攝影棚，透過實作練習訓練攝影新手「拍出專業照不求人」，可以盡情享受攝影的樂趣。

美感為產業加值，美感也能替自己的人生更加分。跨領域與生活連結的美感教育正夯，「美感」是一種「能力」；而「美學」素養來自生活的啟蒙與經驗的淬煉。

不論從國家、城市到個人，美感，已經成為最重要的資產。美能驅動想像、帶來創新，是現代產業不可或缺的軟實力，也是一個人品味生活的幸福能力。

除了美學文創課程之外，臺師大也有英語、韓語、日語、東南亞語、歐語等語言課程，以及有益身心的音樂、運動、心理課程，程式設計、電腦設計、投資管理等，也是廣受歡迎的學習趨勢；另有為銀髮者開設的聲樂、歌唱、旅遊會話……等高年級樂活課程，無論身處哪個人生階段，持續進修充實自己，這股積極充沛的能量，將會是決定你高度的關鍵力量！

更多資訊請參閱台師大進修推廣學院官網>>https://www.sce.ntnu.edu.tw/home/course/

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