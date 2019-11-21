大批港生來台擠壓台生資源？曾志朗:應該反向思考

2019-11-21 21:38 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 /即時報導



香港反送中風暴中校園淪戰場，大批在香港各大學就讀的台生返台申請寄讀，會不會擠壓台灣學生的資源?台灣聯合大學系統校長、教育部前部長曾志朗認為，台灣現階段不應該想「擠壓資源」的問題，而是如何「攬才」，讓包括教授和學生的人才願意來台、留台。

政大校長郭明政指出，以台大三萬名學生、政大一萬六千名學生來說，自香港來台寄讀的學生數百名，占比不高，對學生權益影響有限。成大教務長王育民認為，台生赴港就讀的大學如香港大學、香港理工大學，世界排名都高過台大，目前返台台只是因學校停課，未來是否會轉入台灣各大學就讀，仍需觀望。

曾志朗表示，台灣不少研究型大學研究水準不遜於港大、香港中大，但因國際化不夠，排名不如香港名校。如果這批學生於寄讀期間，發現學校研究水準不輸給香港，或許願意留下成為台灣的人才，是台灣之福。