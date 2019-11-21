教育部加碼！高中職技藝賽前兩名補助海外研修

2019-11-21 21:06 聯合報 記者 聯合報 記者 張錦弘 ／即時報導



教育部今天表示，為提升高中職技藝賽「金手獎」得主國際視野，本學年起競賽各職種前兩名，都可獲補助赴海外研修；教育部也媒合得獎者就業，保障未來出路，能學以致用。

全國高級中等學校農業類學生技藝競賽今天結束，在國立旗山農工頒獎，共9個職種、261名學生角逐「金手獎」最高榮譽。各職種前3名可技優保甄及推甄進入國立科大或國立大學就讀，前兩名更可獲得日本海外專業參訪12天的機會。

教育部指出，為了提升獲獎選手國際視野，有利未來職涯發展，教育部自104學年起，補助競賽各職種第一名選手赴海外相關企業研修；本學年各職種第二名選手也列入補助。

以農業類為例，將補助得獎者到日本九州進行12天海外專業研習，參訪日本知名企業、並與學校交流，學習主題為「農業科技與應用」，將參訪鹿兒島農場、長崎動植物園體驗實作、木之內農園農場等。

國教署也同步委託旗山農工舉行技藝賽選手人才媒合活動，包括高雄國際花卉、農友種苗、詮豐精密工具等3家知名優良企業，都提供選手畢業後相關職缺。