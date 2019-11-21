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影／台灣大學研究生協會呼籲校務基金要有監督機制

2019-11-21 15:41攝影中心 記者曾學仁／台北即時報導

台灣大學研究生協會上午在立法院舉辦「開箱校長的小金庫！校務基金要有監督機制！」記者會，抨擊校務基金使用不公開、不透明，沒有相互制衡監督的機制，呼籲立法院盡快修訂《國立大學校院校務會基金設置條例》，避免校務基金使用校長室球員兼裁判。

台灣大學研究生協會上午在立法院舉辦「開箱校長的小金庫！校務基金要有監督機制！」記...
台灣大學研究生協會上午在立法院舉辦「開箱校長的小金庫！校務基金要有監督機制！」記者會，抨擊校務基金使用不公開、不透明，沒有相互制衡監督的機制。記者曾學仁／攝影
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台灣大學研究生協會上午在立法院舉辦「開箱校長的小金庫！校務基金要有監督機制！」記...
台灣大學研究生協會上午在立法院舉辦「開箱校長的小金庫！校務基金要有監督機制！」記者會，抨擊校務基金使用不公開、不透明，沒有相互制衡監督的機制。記者曾學仁／攝影
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