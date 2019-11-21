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影／全教總：衝公幼課後留園開辦率 竟要教保員自砍薪

2019-11-21 11:00聯合報 記者馮靖惠／台北即時報導

公立幼兒園下午四點後會開辦課後留園，緩衝接送孩子的時間，協助雙薪家庭育兒。但全國教師工會總聯合會今天開記者會表示，目前全國各縣市公幼課後留園開班的現況與條件非常不一致，導致教保人員鐘點費不一等亂象。

全教總幼教委員會主委楊逸飛說，依照教育部的課後留園辦法，須達10人才開班，有些縣市5至10人，有些則是一人就開班，每個縣市規定不同。此外，有些未達開班標準會給予補助，讓只有少數人的課後留園可以成班，有些沒有補助。

在沒有補助開班的縣市，以每班收滿15人計算，每生僅需負擔1600元左右，若只有一名幼兒參加課後留園，一個月高達2萬5000元，即使開班也沒有家長負擔得起。

楊逸飛說，結果是，當一個班上只有少數幾人有課後留園需求時，家長只能選擇付出高額費用或送到安親班，而無法負擔的家長最終只能「被迫不參加」。

楊逸飛表示，據全教總統計，目前全國課後班平日鐘點費平均約在300至400元之間，但部分縣市則低至260元，而寒暑假整體的平均約在260元左右，同工不同酬。同時，因為課後留園的辦理情形為縣市的考評績效，導致有些縣市為了達成課後留園的開辦率，有幼兒園要求教保人員「自砍」鐘點費，做「功德班」。

「讓即使只有一人也負擔得起課後留園，配合雙薪家庭托育需求目的。」全教總政策部研究員顏嘉辰說，五都公幼的課後留園開辦比率高，都會區家長工作較晚，課後留園需求就大。但是，不能為了滿足家長需求，剝削教保人員。

全教總呼籲政府應制訂全國統一的開班與補助標準，家長要工作有需求就應該開班，不足開班標準的費用，應由中央或地方政府補足，不應降低現場教保人員的鐘點費用。

全國教師工會總聯合會今天開記者會表示，目前全國各縣市公幼課後留園開班的現況與條件...
全國教師工會總聯合會今天開記者會表示，目前全國各縣市公幼課後留園開班的現況與條件非常不一致，導致教保人員鐘點費和家長補助不一致等各種亂象。記者馮靖惠/攝影
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全教總幼兒園

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