教育部統計：全台僅剩3所男校、20個女校

2019-11-21 09:28 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ／台北即時報導



受少子化衝擊，台南市德光女中、光華女中、長榮女中及台中市明德女中等老招牌的私立女中，近年也先後招收男生，全台灣純男、女校高中職只剩下23間。儘管男女合校已成趨勢，建中、北一女等少數明星高中及私校仍堅持單一性別傳統。

教育部統計，目前招收單一男性學生高中共有三校，包括台北市建國高級中學、台北市成功高級中學及新北市私立徐匯高級中學等三校，都位於基北區。

招收單一女性學生高級中等學校共20校，包括台北市第一女子高級中學、彰化女子高級中學及高雄市的高雄女子高級中學等20校，分散於基北區、彰化區、中投區、嘉義區、台南區及高雄區，並無集中特定區域情形。

教育部表示，少子女化衝擊導致生源減少，且性別平權為普世價值，部分僅招收單一性別學生的高中可能思考打破學生來源的性別限制，希望達成不分性別學生受教機會均等，促進性別良善互動，建立校園友善環境。

目前「唯三」的男校高中、成功高中校長游經祥表示，十幾年前，校內曾經討論過是否招收女生的議題，也有做問卷，大部分學生和校友還是希望維持男校，保留歷史傳統。成功高中從日本時代到現在快要百年了，都只招收男生。