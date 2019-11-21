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教育部統計：全台僅剩3所男校、20個女校

2019-11-21 09:28聯合報 記者馮靖惠／台北即時報導

少子化衝擊，台南市德光女中、光華女中、長榮女中及台中市明德女中等老招牌的私立女中，近年也先後招收男生，全台灣純男、女校高中職只剩下23間。儘管男女合校已成趨勢，建中、北一女等少數明星高中及私校仍堅持單一性別傳統。

教育部統計，目前招收單一男性學生高中共有三校，包括台北市建國高級中學、台北市成功高級中學及新北市私立徐匯高級中學等三校，都位於基北區。

招收單一女性學生高級中等學校共20校，包括台北市第一女子高級中學、彰化女子高級中學及高雄市的高雄女子高級中學等20校，分散於基北區、彰化區、中投區、嘉義區、台南區及高雄區，並無集中特定區域情形。

教育部表示，少子女化衝擊導致生源減少，且性別平權為普世價值，部分僅招收單一性別學生的高中可能思考打破學生來源的性別限制，希望達成不分性別學生受教機會均等，促進性別良善互動，建立校園友善環境。

目前「唯三」的男校高中、成功高中校長游經祥表示，十幾年前，校內曾經討論過是否招收女生的議題，也有做問卷，大部分學生和校友還是希望維持男校，保留歷史傳統。成功高中從日本時代到現在快要百年了，都只招收男生。

游經祥說，有些高中是因為少子化招生問題，因此開放男女兼收，但是成功高中招生一直很好，學生都很嚮往，因此這幾年也就沒有特別討論是否要收女生。

因應目前少子化，未來各校可能都會面臨學生招收不足的狀況，全台灣純男、女校高中職只...
因應目前少子化，未來各校可能都會面臨學生招收不足的狀況，全台灣純男、女校高中職只剩下23間。本報資料照片
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