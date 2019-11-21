獨／少子化浪潮 天主教崇光女中國中部明年收男生

2019-11-21 09:21 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ／台北即時報導



傳統前三志願高中及教會辦的中學過去大多只收男生或女生。位於新北市的崇光女中是一間天主教私立完全中學，因少子化、招生難，崇光女中的國中部普通科109學年度將開始招收男生，明年也會申請更名為「崇光中學」。

崇光女中設有國中部、高中部。國中部藝才班目前已有招收男生，不過，國中部普通科和高中部只收女生；包括方芳芳、羅璧玲、劉真、白歆惠、方志友、袁艾菲、林予晞等藝人，都是崇光女中的校友。

崇光女中校長吉星台表示，大約五六年前，國中部藝才班（音樂班、美術班）開始招收男生，學校整個氛圍變得很活潑，學生也多了機會學習尊重兩性。

吉星台說，少子化是大環境趨勢，學生數這幾年也確實變少，必須先預防，「不能等到衝擊來了再準備就來不及了。」

109學年度起，國中部普通科首度開放招收男生，循序漸進，預計第一批學生畢業後，再開放高中部招收男生，「一步一步踏穩腳步」。

吉星台表示，國家很多資源都集中在公立學校，現在連公立學校的減班情況都很嚴重，且台灣近年經濟環境不如從前，家長礙於學費考量，私校必須自立自強。她說，私立學校真的是「一個老師當三個人在用」，大家都是戰戰兢兢在辦學。

「但家長很信任我們。」吉星台說，現在每個家庭生的孩子比較少，導致孩子個性比較驕縱，而天主教學校不走商業路線，重視品格教育和全人教育，因此家長把孩子送來學校都很放心。

吉星台說，明年除了男女兼收之外，更與美國猶他州寄宿制學校瓦薩其學院（Wasatch Academy）簽約開辦雙聯學位，109學年度入學的學生就可申請，預計招收大約25名學生，採小班制。學生從國一讀到高三，高二結束後，要到瓦薩其學院修他們的課程，通過後就可以拿到兩校的文憑。