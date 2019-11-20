日月光環保論文獎助 17位碩博士獲獎
2019-11-20 18:07
聯合報 記者戴瑞瑤
／即時報導
財團法人日月光文教基金會今舉行第五屆「環保學術碩博士論文獎助」第二階段頒獎典禮暨論文發表會，計有3位博士、14位碩士獲獎，博士每人頒給7萬元、碩士4萬元，加上第一階段已頒發的獎助金1萬元，博士每人獲得獎助金為8萬元，碩士5萬元，第五屆頒贈17位碩博士獎助金共計94萬元。
日月光文教基金會董事長曾元一表示，日月光文教基金會每年都編列約100萬元的碩博士論文獎助金，希望這項獎勵能讓同學為台灣環保努力，甚至在國際發聲。日月光投控集團行政長兼日月光文教基金會執行長汪渡村說，環保理念由青年學子來推動，在未來國家政策上較能產生影響力，日月光文教基金做為後盾，資源不會缺乏。
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本屆日月光環保學術碩、博士論文獎助得獎論文，如台大環工所博士官崇煜，使用植物微生物燃料電池進行汙染土壤之復育、環境綠化，植物微生物燃料電池收割後，其生物質材料還可被進行廢棄物資源化；台大環工所博士吳衍諭，利用深入訪談架構化訪談資料，針對目前國內的能源政策環評案例作個案檢討，提供政策決策者及政策環評操作者參考；成大環工所博士陳緻紘探討油汙汙染在土壤、地下水中可能影響生物復育效率之環境因子及策略，提供未來生物復育技術應用於汙染場址整治之潛勢評估。
日月光文教基金會從2014年起舉辦環保學術碩博士論文獎助，積極培養環保學術人才，採取二階段審查並分階段頒獎，博士論文每名共獎助8萬元，碩士每名獎助5萬元，包括這次第五屆在內，已獎助16位博士、60位碩士，發出的獎助學金共計428萬元。目前正進行第六屆第一階段評選，預計12月15日公布第六屆第一階段的審核通過名單。
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