台灣首府大學董座聘2兒任主秘、董事年薪破百萬 教部要徹查

2019-11-20 16:05 聯合報 記者 聯合報 記者 章凱閎 ／即時報導



台南市台灣首府大學日前遭媒體踢爆，董事長應秀鳳讓自己的大兒子、二兒分別擔任有給職董事及學校主任祕書，年薪破百萬元，還被質疑是坐領乾薪。教育部高教司專門委員曾新元今表示，教育部已火速組成專案小組介入調查，包含2人的工作職掌、出勤狀況及薪資報酬等，將儘速公布調查結果。

「鏡週刊」日前報導指出，台灣首府大學董事長應秀鳳讓自己的大兒子蔡鎮宇擔任該校有給職董事，二兒子蔡鎮安則擔任學校主任秘書，年薪破百萬，遭全國私立學校產業工會理事長尤榮輝質疑，主秘一職十分重要，但應秀鳳的二兒子去年6月才剛從台首大畢業，根本無教學、治校經驗就位居高職，不符學校利益，也恐因圖謀他人不當利益而違反私校法。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

曾新元表示，依照「私校法」第16條規定，董事相互間有配偶及三親等以內血親、姻親之關係者，不得超過董事總額3分之1。應秀鳳聘大兒子任校內董事，教育部將檢視有無超過名額。

至於主秘方面，曾新元表示，台首大的組織規程規定，秘書室主任秘書由校長聘請副教授以上教學或研究人員兼任，或由職員擔任，如今主秘是由去年甫畢業的應秀鳳二兒子擔任，教育部將檢視上述法條與規範，確認是否有違反相關規定。