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首府大學董座聘親兒任主秘、董事年薪破百萬 教部要徹查

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台灣首府大學董座聘2兒任主秘、董事年薪破百萬 教部要徹查

2019-11-20 16:05聯合報 記者章凱閎／即時報導

台南市台灣首府大學日前遭媒體踢爆，董事長應秀鳳讓自己的大兒子、二兒分別擔任有給職董事及學校主任祕書，年薪破百萬元，還被質疑是坐領乾薪。教育部高教司專門委員曾新元今表示，教育部已火速組成專案小組介入調查，包含2人的工作職掌、出勤狀況及薪資報酬等，將儘速公布調查結果。

「鏡週刊」日前報導指出，台灣首府大學董事長應秀鳳讓自己的大兒子蔡鎮宇擔任該校有給職董事，二兒子蔡鎮安則擔任學校主任秘書，年薪破百萬，遭全國私立學校產業工會理事長尤榮輝質疑，主秘一職十分重要，但應秀鳳的二兒子去年6月才剛從台首大畢業，根本無教學、治校經驗就位居高職，不符學校利益，也恐因圖謀他人不當利益而違反私校法。

曾新元表示，依照「私校法」第16條規定，董事相互間有配偶及三親等以內血親、姻親之關係者，不得超過董事總額3分之1。應秀鳳聘大兒子任校內董事，教育部將檢視有無超過名額。

至於主秘方面，曾新元表示，台首大的組織規程規定，秘書室主任秘書由校長聘請副教授以上教學或研究人員兼任，或由職員擔任，如今主秘是由去年甫畢業的應秀鳳二兒子擔任，教育部將檢視上述法條與規範，確認是否有違反相關規定。

此外，根據私校法第44條規定，學校法人的董事長、董事、監察人及校長的配偶及三親等以內血親、姻親等，不得擔任所設私立學校承辦總務、會計、人事事項的職務。應秀鳳聘任兒子任校內要職，是否已觸及該條，教育部將儘速審查。

台灣首府大學。報系資料照
台灣首府大學。報系資料照
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教育部薪資

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