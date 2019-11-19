機械所論文寫命理、夜市 李家同：教改廣設科大惹禍

2019-11-19 16:56 聯合報 記者 聯合報 記者 張錦弘 ／即時報導



清大榮譽教授李家同。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

教團日前揭露中州科技大學機械工程系碩士班，部分畢業論文疑似與專業不符，出現命理、夜市、教師幽默感教學、社區志工滿意度等題目。

暨南大學前校長李家同今天在臉書發文指出，這一則新聞絕對應該注意，如果外國媒體報導了這則新聞，對我國將有相當嚴重的負面影響。

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李家同認為，教育部官員的反應，似乎在指責這所科大教學不利，且要列為輔導學校，但他不以為然，「因為發生這種事情，完全是因為教改搞出來的」。

他說，當初國家沒有這麼多所謂的科技大學，多半是專科學校，如果學生的學業程度不是很高，可經由實作來得到知識，對國家、社會有所貢獻。但教改幾乎毀掉所有專科，只剩下護專。專科變成了大學，學生也變成了大學生，所有教材都是大學所使用的教材，可是學生沒有變，上課時就完全聽不懂，教授無論如何努力，都不可能將學問傳授給這些學生。

機械所的學生應該要有能力看懂國際學術刊物上面的論文，李家同要教育部官員應面對現實，看看很多科大研究生有沒有這種英文程度，也不妨探討一下，很多大學生能否看懂英文教科書，「據我所知，相當多的大學生是沒有能力看懂英文教科書的，也因此，很多大學生其實是沒有能夠受到很好的教育，因為教授們所能教的是有限的」。

李家同表示，國內教育界對於學生程度的好壞，似乎非常漠不關心，教改這麼多年來，從來不提如何提升學生的學業程度，而熱衷於各種口號，大談一些空洞理想，多元入學就是一個響亮的口號，大學生程度往下降與少子化和廣設大學有關，也與多元入學有關，學生發現要考進高中或者大學，比從前容易，且不一定要靠學識，這種想法當然會使我們大學生的程度下降。

「教育部的官員一定要知道，大學教授絕對希望能將他的學生教好的，機械系的教授不可能是沒有學問的人，但是英雄無用武之地，學生程度太差，他們只好隨便學生寫一份報告。」

李家同認為，教育部官員不該指責大學，而應該想想發生這種情形的原因，應該知道任何教育界的不良現象，政府都要負些責任，如當年沒有教改，不會發生這種事情的。政府應檢討自己，不應該動則怪罪於大學教授。